農曆春節腳步接近，年節聚餐與圍爐準備再次成為許多家庭關注焦點。面對外食年菜價格動輒破萬元、餐廳訂位一位難求，不少消費者轉而選擇宅配年菜，在家就能輕鬆完成一桌團圓宴。生鮮電商品牌築地一番鮮近日宣布，全面開放「2026年菜專區」預購，主打海鮮年菜與海陸組合，鎖定希望省時、省力又兼顧品質的家庭族群。深耕台灣生鮮電商市場超過20年的築地一番鮮，長期以海鮮食材與年節料理累積市場口碑。業者表示，品牌自2010年以佛跳牆年菜獲得平台與媒體評選肯定後，持續投入年菜研發，並依家庭結構與消費趨勢調整產品規格，從小家庭到三代同堂皆能找到合適組合。2026年年菜企劃延續「免採買、免備料、簡單加熱即可上桌」的即食概念，降低年節備餐門檻。在主打菜色上，築地一番鮮今年與台南七股黑琵食堂合作，推出聯名煙燻白鯧。該餐廳連續獲得米其林必比登推介，聯名產品選用近一斤野生白鯧，經長時間醃製後以糖與醬油煙燻，呈現層次分明的海味風味，象徵年節「年年有餘」的寓意。另一項年節人氣商品佛跳牆亦同步升級，加入鮑魚與海灣貝，搭配土雞高湯燉煮，是歷年銷量穩定破萬的明星品項。除傳統年菜外，築地一番鮮也持續在菜色中加入創新元素，例如松露菌菇櫻花米糕，運用黑松露與蝦米提升香氣，成為許多家庭選購的主食選項。所有年菜產品皆採冷凍保存與真空封裝，由專業廚師團隊研製，確保在便利性與風味之間取得平衡。2026年菜專區共推出多款海陸組合，份量涵蓋2至15道不等，消費者可依家庭人數與預算彈性選擇。其中包含適合小家庭的五道主食組合，也有適合多人聚餐的中大型套餐，以及結合帝王蟹、波士頓龍蝦與白鯧的豪華海陸組合，滿足高端年節需求。另有明星商品自由搭配組合，提供小型團聚或分次享用的彈性選擇。除年菜套餐外，築地一番鮮同步推出多款年節伴手禮與生鮮禮盒，包括烏魚子禮盒及生食級北海道干貝原裝盒，鎖定家庭送禮與企業團購市場。業者指出，近年企業年節送禮趨勢轉向實用與高品質生鮮，相關商品詢問度逐年提升。築地一番鮮表示，品牌長期堅持全程冷鏈控溫與嚴格品管，從產地、處理到配送皆以家庭餐桌為標準，不添加人工色素與防腐劑。過往多項年菜商品在預購階段即提前完售，顯示宅配年菜已成為年節消費的重要選項之一。隨著消費者對便利性與品質要求提高，業者預期2026年年菜市場需求仍將持續成長。