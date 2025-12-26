我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文晚間接受廣播節目《POP大國民》專訪，提到鄭習會的進度，考慮到明年下半年將進入選舉戰備期，她期待能在明年上半年成行，目前國共交流已在基層展開接觸。她明確直言，若確定出訪中國，目標一定是與中共中央總書記習近平會面，且必須是領導階層的對等會面，否則不考慮成行。具體的見面時間點，前立委郭正亮建議，選在3月29日青年節前往廣東黃花崗，鄭麗文表示「建議不錯」，也坦言自己從未去過。強調目前對於訪陸的時間點持開放態度，並未設定特定時間表，核心前提仍取決於對岸的邀請與雙方溝通的層級，目前的進度正由黨內熟悉兩岸事務的專家持續對接。除了兩岸佈局，鄭麗文也證實明年上半年有「訪美」計畫。她透露，自就任黨魁以來，已收到包括美國在台協會、智庫等邀請，考慮將所有行程一次處理。她自嘲不喜歡長途飛行，但為了台美關係與爭取僑界支持，明年將忍受勞累遠赴華府，希望能與訪陸行程錯開或相互銜接，補強國民黨的對美關係。接任黨魁近兩個月，鄭麗文感嘆每一天都在跟時間賽跑，讓她感覺像做了兩年之久。目前的目標是推動國民黨基層組織活絡化，要求黨工轉型為「行動黨工」，積極協助處理入黨手續。對於近來黨員人數增加、士氣提振的現狀，她表示感謝，並承諾將加快更新黨部系統，回應支持者的熱情。