我是廣告 請繼續往下閱讀

▲關務署高雄關機動稽核組查獲3只轉口貨櫃，涉嫌走私市價逾新台幣8000萬元的2100箱計105萬包香菸，乃加以查扣處理。(圖／關務署高雄關提供)

▲關務署高雄關機動稽核組查獲3只轉口貨櫃，涉嫌走私市價逾新台幣8000萬元的2100箱計105萬包香菸，乃加以查扣處理。(圖／關務署高雄關提供)

▲關務署高雄關機動稽核組查獲3只轉口貨櫃，涉嫌走私市價逾新台幣8000萬元的2100箱計105萬包香菸，乃加以查扣處理。(圖／關務署高雄關提供)

財政部關務署高雄關機動稽核組於日前，在高雄港第42號碼頭，查獲3只轉口貨櫃，涉嫌走私市價逾新台幣8000萬元的2100箱計105萬包香菸，乃加以查扣處理，高雄關關務長劉芳祝到場慰勉有功人員，以資鼓勵。關務署高雄關關務長劉芳祝表示，高雄關機動稽核組查緝關員是於風險分析過濾高風險標的時，發現卸存於高雄港第42號碼頭的3只欲轉口運往韓國的40呎貨櫃甚為可疑，乃加以鎖定開櫃檢視。經開櫃檢視結果，發現這3只轉口貨櫃櫃內均為以黑色塑膠膜包裝之香菸，經核與艙單及運送契約所載貨名不符，因涉嫌違反海關緝私條例及菸酒管理法等規定，乃依法加以查扣處理。經清點結果，共有2100箱計105萬包香菸，初步估價市價逾新台幣8000萬元，這是高雄關繼11月19日緝獲2只轉口貨櫃匿藏私酒後所查獲的轉口貨櫃走私案。高雄關關務長劉芳祝指出，海關職司邊境管制與查緝走私，且私菸查緝向為該關查緝重點，為確保國家稅課及國人身體健康，該關除持續加強查緝行動防堵未稅菸品進入國境，同時也鼓勵民眾勇於檢舉不法走私。