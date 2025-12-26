女星張柏芝與前夫謝霆鋒育有2子，離婚後張柏芝又獨自生下第3胎小兒子，生父不明。張柏芝近日則在節目《一路繁花2》中分享，自己剖腹產回家後還幫愛犬接生的故事；她說當時沒人在家，她蹲著幫小狗接生，結果她自己剖腹產的傷口也發炎了，整個腫起來，她只能自己幫自己抹藥，此言一出，讓不少粉絲鼻酸。
張柏芝剖腹產完還幫狗接生 自己傷口慘發炎
張柏芝在節目上分享自己幫小狗接生的故事，她說她當時也剛生完小孩，剖腹產完出院，回家還沒來得及躺下，就發現小狗也要生了。她顧不上休息，趕緊就去幫狗狗接生，蹲在地上半天，等她忙完後才發現，自己剖腹的傷口發炎了，整個腫起來。
張柏芝說她當下立刻打給主治醫生，詢問該怎麼辦？結果醫師跟她道歉，說自己幫她接生完後就要去歐洲旅遊了，實在幫不上忙。張柏芝說，「那我就要自己救自己囉，我就把什麼消炎藥啊、藥膏啊全塗，等那個醫生回來」。
張柏芝認了沒人在家 劉嘉玲質疑太扯
由於張柏芝的故事實在太扯，讓劉嘉玲也質疑難道她家裡沒有其他人可以幫忙嗎？張柏芝苦笑說：「沒有人在」，所以她才自己動手。另一名嘉賓劉曉慶聽後則直言：「我認為她是真的，因為她（說了）非常多細節」。
關鍵字「張柏芝剖腹產回家身邊沒有人在」也衝上微博熱搜，引發討論。不過張柏芝沒說這件事是發生在她生哪一胎的時候，所以外界不清楚當時她與謝霆鋒是否還是夫妻；也有部分網友抱持懷疑態度，「她這麼有錢，家裡連個保姆也沒有？」、「張柏芝每次說話都有點誇張」、「到底是沒人在家還是沒人敢幫狗狗接生，我覺得她可能是表達錯了」。
資料來源：微博
