45歲港星張柏芝近日在中國節目《一路繁花2》中坦言，自己已經請律師立好遺囑，因為她不希望自己死後，看到家人為了錢發生爭執。張柏芝更透露，她連自己的遺照跟壽衣都已經挑好了，早已看透生死，所以才提早做準備，如此灑脫的思維讓粉絲稱讚，「也太人間清醒了吧」。
張柏芝認了已立好遺囑 遺照、壽衣也挑了
《一路繁花2》找來何賽飛、劉嘉玲、劉曉慶、寧靜、張柏芝、柯淳、邵子恆等明星一起旅遊，幾人近日在節目上聊天時，就談到遺囑話題。寧靜認為，「中國人現在一提說什麼遺囑，就覺得…哇！好不吉利，那你不安排更不吉利」，張柏芝一聽，立刻接話，「我（遺囑）已經叫律師全寫好了」。
張柏芝此言一出讓劉嘉玲有點吃驚，還反問她是不是有點太早準備了，寧靜則認為不會，覺得這樣做很合理。於是張柏芝接著說，「因為我不想要我離開的時候，看到大家為了錢，而有一些不好看的…（爭執）」。張柏芝認為人總有一死，為了提早做準備，她笑說：「我自己的照片我都挑好了，我自己的衣服也都挑好了」。
張柏芝坦然的態度在微博上大受好評，網友紛紛稱讚她的心態很正向，「這份清醒與擔當確實是挺難得的」、「看得出張柏芝思想非常通透」、「也太人間清醒了吧」、「能夠面對死亡真的是非常勇敢」、「提前規劃身後事一點不晦氣反而超可靠」。
張柏芝身價曝光 粗估高達44億台幣
據中國《搜狐新聞》報導，張柏芝身價粗估上看10億人民幣（約新台幣44億），因為她在香港、北京、上海各有一套豪宅，再加上影視片酬、時尚圈工作、代言等，根本不愁吃穿。
不過近日張柏芝與前經紀人余毓興爆發合約糾紛，被控收取高達4000萬港幣（約新台幣1.6億元）的片酬卻沒履行工作，遭求償1276萬港幣（約新台幣5300萬元）。張柏芝日前出庭時卻不認帳，一味哭喊：「我兩天沒睡，對我真的很不公平！」似乎不想賠錢，案件還在審理當中。
資料來源：微博
