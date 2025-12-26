我是廣告 請繼續往下閱讀

《2025 SBS歌謠大戰》在昨（25）日晚間圓滿落幕，多位藝人團體登場與粉絲歡慶聖誕節。但不料當天登台表演的Stray Kids出現小插曲，因為表演太激烈，成員黃鉉辰受贊助的韓幣8000萬（台幣174萬）耳環竟然掉了，成員們也在台上著急幫他尋找，Felix眼明手快看到後，馬上大喊「8000萬」，還激動跟鉉辰抱在一起，搞笑畫面全被錄下，讓大家都忍不住笑翻。Stray Kids在當天接連表演〈DO IT〉、〈CEREMONY〉等經典歌曲，在台上勁歌熱舞的他們，吸引台下粉絲瘋狂尖叫。不料在演出結束後，粉絲捕捉鉉辰在下台時一直在專心看著地板東張西望，成員們也跟著他一起尋找，原來是鉉辰接受贊助的韓幣8000萬耳環掉了。不久後Felix突然蹲下來撿東西，終於找到耳環，超開心看向鉉辰，還直接抱住對方，狂喊「8000萬！」成員們也馬上圍在一起慶祝，竟看起來比得獎還激動。而這段影片也火速在網路上瘋傳，成員們的反應都讓粉絲笑翻，「真的會被李龍馥（Felix本名）的表情笑死欸，找回耳環比得獎還高興」、「激動的像得了大獎一樣」。有人指出受到贊助的耳環，在表演後都會收回去，開玩笑稱Felix給了鉉辰今年最棒的聖誕禮物。然而，Stray Kids的搞笑插曲不只這一項，在今年的《AAA》頒獎典禮中，Stary Kids小分隊在3RACHA（方燦、彰彬、HAN）獲得了「最佳製作人」獎，但不料HAN正好在上廁所，出來聽到名字後急忙開始狂奔，最後搭著小車衝上台，這搞笑場景被形容為「喜劇人」的即興演出。Stray Kids (簡稱SKZ) 是JYP娛樂在2018年推出的8人男團，以隊長方燦為首，成員包括Lee Know、彰彬、鉉辰、HAN、Felix、昇玟、I.N。成員不只有精湛唱跳實力，還有超強創作能力，強烈風格讓他們在世界各地都有高人氣，還是K-POP史上在Billboard 200榜上奪冠次數最多的組合。