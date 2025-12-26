一名網友「@kotiki.proglotiki25」在IG上傳影片分享，她在飄雪的冬日裡，注意到家門外出現一隻無家可歸的流浪貓，雖然擔心小貓難以抵禦低溫，卻因家中已有兩隻貓無法收留。因此原PO改以行動表達關懷，特地替流浪貓準備一間附有保暖功能的寵物小屋，並在聖誕節前夕送達，成功讓小貓在戶外也能擁有溫暖棲身之處。影片曝光後感動大批網友，紛紛留言感謝她的善意，盼望小貓未來能找到真正的家。
捨不得流浪貓受凍！她自掏腰包送「聖誕大禮」
女網友「@kotiki.proglotiki25」透露，她在12月初發現這隻黑白相間的流浪貓經常徘徊在自家門外。當地開始降雪後，街道一片冰冷，小貓只能縮在門廊角落，勉強躲避風雪，看在眼裡讓人相當不捨。
原PO坦言，家中原本就飼養了兩隻貓，加上貓咪對地盤相當敏感，若強行讓新貓進屋，恐怕會引發衝突，因此無法直接收編。但眼看小貓在低溫中無依無靠，她仍希望能盡一份心力，於是上網替小貓挑選了一份專屬的聖誕禮物。
送流浪貓暖氣小屋！影片曝光感動7.7萬人
影片畫面顯示，包裹在聖誕節前夕送達，原PO替流浪貓準備的是一間附加保暖功能的寵物小屋。為了讓小貓安心進入，她放置食物在屋內引導，小貓起初略顯遲疑，幾次試探後逐漸放下戒心，最後甚至自在地待在小屋裡，彷彿真的把這裡當成自己的家。
影片曝光後，目前已累積7.7萬人按讚，也吸引大量網友留言感謝與祝福，「你真的改變了牠的冬天」、「這是最棒的聖誕禮物」、「謝謝妳的善心，好人有好報」、「看到牠願意進小屋那一刻，我眼眶都紅了」、「即使不能收養，也願意做到這一步，真的很了不起」，不少人也希望小貓未來能遇到願意正式收養牠的家庭。
