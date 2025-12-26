我是廣告 請繼續往下閱讀

中國官媒央視與威海警方近日指控，「宏泰58號」貨輪損壞海纜純屬意外，並稱該船是由兩名台灣籍走私慣犯操控，遭受海巡驅趕時才不慎觸損海纜，中國國台辦還砲轟民進黨當局將走私案件政治化，惡意操作「灰色地帶襲擾」。對此，我國海巡署發表三點聲明，強調該報導企圖以走私罪名掩蓋故意斷纜的違法事實，並指中方是在挑戰台灣的司法管轄權，刻意製造兩岸對立。根據大陸官媒說法，威海警方已對兩名台人發布高達25萬元人民幣的懸賞令，指稱兩人長期盤踞台灣，操控中國船員從事凍品走私。中方引述遭扣押船員證詞，指責台灣海巡署強行驅趕，才是造成意外的主因。海巡署亮出司法判決打臉中方，指出「宏泰58號」船上8名船員全數為中國籍，不僅利用權宜船掩護，更關閉AIS系統規避檢查，破壞海纜的行為經台南地方法院審理，確認屬於故意犯罪，王姓船長已於今年6月被判處有期徒刑3年。海巡署強調，台灣司法秉持科學證據與客觀立場，區分故意與意外非常嚴謹，如今年10月另一艘中國漁船過失損壞馬祖海纜，我方僅判刑3個月，可見指控我方惡意炒作完全與事實不符。至於中方提出的走私說詞，海巡署強硬回擊，所謂兩岸人民合謀走私與本案損壞海纜的定罪並無關聯，中國公安部門若有具體事證，應依法提供給台灣治安機關共同打擊犯罪，而非透過媒體操作跨境鎮壓。海巡署呼籲中方尊重我國民主法治與司法獨立，不應藉由扭曲案件本質，來推卸毀損我國海底電纜的違法行徑，政治操弄僅會進一步升高兩岸緊張情勢，對犯罪防制毫無助益。