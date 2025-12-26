我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台南市長初選進入白熱化，預計明年1月展開民調。根據黨內內參民調顯示，陳亭妃以54.1%領先林俊憲51.5%。陳亭妃發函民進黨中央黨部及選對會，指控特定媒體發布來源不明的網路民調，恐違反選罷法影響公正性，要求黨中央調查。前立委郭正亮在政論節目《新聞大白話》中解析，認為陳亭妃「緊張」並非空穴來風。郭正亮舉彰化縣初選為例，指出長期在《美麗島電子報》私下民調中領先的立委黃秀芳，近期竟在內參民調中被新潮流立委陳素月反超，差距不到2個百分點。郭正亮質疑，這種在最後關頭突然翻轉的現象，顯示新潮流背後似乎有神祕力量在加持。台南的林俊憲與高雄可能參選的賴瑞隆，都屬於新潮流派系，讓非新系的陳亭妃、邱議瑩倍感壓力。郭正亮諷刺，在總統賴清德眼中，可能不只藍白陣營被視為民主雜質，若不是新潮流的成員，在黨內恐怕也會被當雜質，派系優先的態勢，已成為民進黨內部不容忽視的問題。郭正亮回溯2019年賴清德挑戰蔡英文，當時賴清德起初領先超過20個百分點，最後卻被蔡英文成功逆轉。他認為，正因為有過這段慘痛經歷，賴清德如今才深刻體會「黨國機器」的力量有多大，而這股力量目前似乎正影響著各地的初選走勢。