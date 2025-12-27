我是廣告 請繼續往下閱讀

針對近年跨國電信詐騙問題持續惡化，民進黨新北市議員林秉宥近日透過社群平台發文，整理自身接受多家媒體訪問時的核心觀點，直言現行防詐策略已讓基層承受過重壓力，若不從源頭瓦解詐騙產業鏈，恐難以真正遏止詐騙蔓延。林秉宥指出，當前防堵詐騙的主要責任，多半落在銀行行員與第一線員警身上，等同將風險推向基層。他認為，透過人工或AI判讀異常交易，不僅引發民眾不滿，也無法從根本解決問題。實務上，幾乎每週都會有受害者尋求法律協助，其中甚至包括其熟識的親友，顯示詐騙不再只是少數人的遭遇。他強調，詐騙受害者並非因貪念才上當，在不少案例中，人性的弱點反而來自善意與信任，例如急於幫助他人。真正的差別，只在於是否已成為詐騙集團量身打造劇本的目標。林秉宥主張，打擊跨國電信詐騙必須採取「標靶式治理」，直接鎖定詐騙集團的發動節點，持續破壞其系統性犯罪據點，讓每一次行動都付出高昂代價，直到詐騙不再成為低成本、高報酬的犯罪模式。他也指出，這樣的行動不可能僅靠台灣單方面完成。詐騙集團的受害者遍布各國，許多國家過去與台灣缺乏實質互動，但在防詐議題上卻有共同利益。只要正視國家整體利益，採取必要行動，即便缺乏前例，也值得嘗試跨國合作的可能性。此外，林秉宥進一步分析，電信詐騙並非單純的非法活動，其背後牽涉更深層的地緣政治問題。他指出，中國長期將內部治理與經濟問題外部化，透過詐騙園區名義進行土地與資源掠奪，扭曲當地經濟結構，使基礎建設服務於犯罪而非民生，進而破壞社會信任與區域安全。他認為，這類犯罪模式不僅傷害各國民眾，也加劇外交摩擦，讓東南亞國家在政治與經濟壓力下，難以有效執法與推動國際合作，最終形成長期的人權與安全風險。林秉宥最後表示，在政策研究與實務行動中，「間接路線」往往是突破困境的重要思維。透過非傳統方式串聯國際夥伴，或許能在看似僵固的局勢中，為打擊跨國詐騙找到新的出口。