柬埔寨與泰國邊境衝突出現短暫降溫跡象，但戰火尚未真正止息。泰國總理阿努廷表示，泰方同意進行為期72小時的停火，但明確拒絕柬埔寨要求雙方退回衝突前駐防位置的提案，強調泰國「不可能從已掌控的地區撤退」，主權立場沒有退讓空間。阿努廷是在表態支持停火的數小時後，柬埔寨軍方於週五傍晚向素林府班農占地區發射火箭彈，造成3名泰國士兵死亡、17人受傷，使緊張情勢再度升高。阿努廷指出，泰國國家安全委員會已授權國防部長納塔蓬率團，出席週六在尖竹汶府舉行的柬泰聯合邊界委員會會議。這場會談將試圖敲定一份具約束力的聯合聲明，內容基礎來自雙方軍事官員經過3天技術性磋商後，原則同意的草案。草案核心仍圍繞10月26日吉隆坡聯合聲明所列的4項原則，包括撤除重型武器、泰方清除未爆彈、共同打擊詐騙集團，以及處理沙繳府班農占與班農亞橋等爭議地區問題。阿努廷表示，泰國已提出72小時全面停火作為前提，才會考慮釋放自7月首波衝突以來被拘留的18名柬埔寨士兵。他強調，若柬方能確實遵守停火，泰國將展現善意回應。不過，對於柬埔寨要求雙方回到衝突前部署位置的建議，阿努廷態度強硬。他指出，泰國已在確認屬於本國的地區建立實際管控，「談判必須立足於現實，而不是讓泰國處於不利位置」，並直言這不是商業協商，而是攸關國家主權的問題。他也轉述軍方評估，表示行動目標已達成，領土完整性獲得確保。此外，軍方排雷小組在泰國境內發現多枚新近埋設的爆炸裝置，東協觀察人員也已以書面方式確認，有額外地雷被沿著部隊行進路線布置。阿努廷說，他在視察期間親自查看相關爆炸物證據，並強調泰國仍透過既有與非正式管道保持溝通空間，若柬埔寨總理有意直接對話，泰方也願意回應。另一方面，沙繳府多條前線週五仍爆發交火。泰國國防部指出，泰軍已在黎明時分的衝突後，控制班農占地區，目前掌握班空邦、班農占與班農亞橋3處關鍵防線。柬埔寨與泰國因邊境劃設問題對立已久，相關界線源自1907年的法暹條約，但至今約800公里的邊界中，僅約630公里完成正式劃界。隨著衝突升溫，外界關注本週談判能否真正促成停火，避免局勢進一步失控。