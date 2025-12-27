我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國與柬埔寨邊境衝突延燒數週，造成重大人員傷亡與大規模平民流離失所，美國與俄羅斯近日相繼出面喊話，敦促雙方盡快停止暴力行動，透過談判機制恢復和平，避免局勢進一步惡化。美國國務院表示，美國國務卿盧比歐日前與柬埔寨總理洪馬內通話時，再次轉達美國總統唐納．川普對區域和平的重視。盧比歐強調，美方願意在必要時促成對話，協助泰國與柬埔寨確保邊境地區的和平與穩定。美國國務院發言人指出，美方對當前衝突情勢高度關切，並已向柬埔寨方面重申，華府隨時準備提供斡旋協助，盼雙方能重返談判桌，以外交途徑解決爭端。另一方面，俄羅斯也針對泰柬衝突發聲。俄羅斯外交部發言人瑪麗亞．扎哈羅娃表示，莫斯科呼籲泰國與柬埔寨加快腳步，透過既有的雙邊機制恢復和平談判。她指出，兩國與俄羅斯長期維持良好關係，此次衝突尤其令人遺憾。扎哈羅娃也提到，俄方注意到曼谷與金邊有意重新啟動對話，並以10月26日在吉隆坡東協峰會期間簽署的聯合聲明作為基礎。該文件中已載明透過和平方式解決爭端的承諾，為後續談判提供重要依據。這是泰國與柬埔寨自12月7日爆發新一波衝突以來，首次正式展開對話。根據統計，連日交火已造成至少44人死亡，超過50萬名邊境居民被迫撤離家園，對兩國人道與安全情勢造成沉重衝擊。雙方國防部長預計於週六出席在尖竹汶府舉行的聯合邊界委員會會議，目標是簽署停火協議，並設置為期72小時的監督期，為全面降溫鋪路。事實上，今年7月曾發生為期5天的激烈衝突，當時在馬來西亞與美國斡旋下，雙方達成初步停火協議。如今戰火再起，國際社會普遍期待這次談判能真正發揮效果，為泰柬邊境帶來長期穩定。