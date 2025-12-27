我是廣告 請繼續往下閱讀

受到柬埔寨與泰國邊境衝突升溫，以及詐騙與資安疑慮影響，中國大型線上旅遊平台Trip.com近日宣布，已暫停與柬埔寨官方觀光單位的合作計畫，以回應中國旅客對當地安全風險的高度關切。Trip.com表示，原定於2025年9月至2026年3月進行的觀光合作專案，因中國駐柬埔寨大使館近期發布多項安全警示而先行喊停。該公司強調，相關合作其實尚未正式啟動，但消息曝光後，在網路上引發不小反彈聲浪。Trip.com指出，隨著柬泰邊境緊張情勢加劇，不少中國網友憂心赴柬旅遊可能遭跨境詐騙集團盯上，甚至揚言要刪除App表達抗議。對此，Trip.com也在聲明中澄清，該合作案並不涉及任何資料交換或使用者隱私資訊，更不存在外洩個資的情況，試圖安撫外界疑慮。根據中國駐柬埔寨大使館資訊，自12月初以來，已發布5次安全提醒，其中4次與邊境衝突有關，另1次則針對詐騙風險示警。近年來，確實有部分中國民眾被高薪工作誘騙至東南亞，最終淪為詐騙園區勞工。大使館也透露，自11月下旬以來，已有46名中國公民成功從柬埔寨的數位詐騙據點中獲救。Trip.com同時強調，公司每年都需接受相關單位的網路與資料安全風險評估，並已於10月順利通過2025年度的審查，資安管理符合規範。此舉對正積極爭取中國旅客的柬埔寨而言，無疑是一項打擊。柬埔寨政府原本規劃，將於2026年6月15日至10月15日試行對中國旅客免簽措施，藉此刺激觀光人潮。官方統計顯示，2025年前10個月，柬埔寨共接待約100萬名中國旅客，占整體480萬名國際旅客的2成以上。不過，柬埔寨觀光單位稍早仍對外喊話，強調國內主要觀光城市，包括暹粒與金邊，運作一切正常，旅遊環境安全無虞，盼能穩住國際市場信心。