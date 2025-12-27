我是廣告 請繼續往下閱讀

越南史上規模最大的基礎建設計畫再度出現不確定性。越南最大企業集團Vingroup於12月25日宣布，正式撤回對南北高速鐵路計畫的投資提案，並將資源轉向其他優先的基礎建設與能源專案。消息一出，市場反應劇烈，Vingroup及多家子公司股價同步重挫，也重擊集團創辦人的個人財富。Vingroup發布聲明指出，已向越南政府提交正式文件，申請撤回今年5月提出的投資案。公司說明，這項決定是在重新評估近期大型專案的資金需求與執行能力後所做出的調整，並非否定南北高鐵本身的必要性。先前規劃中，Vingroup旗下基礎設施開發商Vinspeed提出競標方案，承諾自行籌措20%的資金，其餘80%希望由政府提供貸款，貸款期限35年，利率為零。這樣的融資條件一度引發主管機關高度關注。越南央行曾公開表達疑慮，指出Vingroup整體負債水位偏高，且缺乏大型鐵路建設經驗，若核准其貸款申請，恐對金融體系穩定性構成壓力。路透社也引述相關文件指出，該專案需要「特殊的國家擔保」，風險評估相當敏感。越南財政部則認為，零利率與到期一次性償還本息的設計，實質上等同國家補貼，可能影響越南的主權信用評級，進一步增加政府財政負擔。撤案消息公布後，市場信心明顯受挫。Vingroup及旗下地產公司Vinhomes、Vincom Retail股價同步下跌約7%，飯店與度假事業Vinpearl也下滑約3%，拖累越南基準股指單日下跌2.24%。根據《富比士》即時富豪榜資料，Vingroup股價重挫，使集團創辦人范日旺的淨資產單日縮水約19億美元，折合新台幣約598億元，成為當天全球財富縮水最多的億萬富豪之一。12月25日最新排名顯示，他的身家約為263億美元，名列全球第87名；而就在兩天前，其財富一度突破300億美元。越南南北高速鐵路全長約1540公里，連結河內與胡志明市，通車後全程車程預估僅需5小時，最高時速可達350公里，總投資金額上看670億美元，是越南有史以來最龐大的交通建設計畫。官方規劃採分階段施工，目標於2035年完工。儘管Vingroup退出競標，越南政府強調計畫本身並未停擺。目前仍有包括汽車製造商THACO、越南鐵路公司及越南投資發展集團等業者表達興趣，政府預計於明年1月公布最終得標名單，南北高鐵的未來走向，仍是市場與國際關注焦點。