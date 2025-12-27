我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市在耶誕節後恢復交易，首個「拆禮物日」表現平淡，主要指數各自發展，倒是貴金屬持續飆漲，金價和銀價繼續破頂，黃金每盎司一度突破4550美元，白銀現貨價每盎司更曾逼近80美元，漲幅高達10%，同步改寫紀錄。綜合《CNBC》等外媒報導，投資人正處於季節性交易期，仍在期待「聖誕行情」的出現，這波上漲通常發生在每年的最後5個交易日和新年最初的2個交易日之間。不過以26日而言，美股主要指數個別發展，並無多大波動變化。週五收盤，美股道瓊工業指數下跌20點或0.04%，收48710點；標普500指數下跌2點或0.03%，收6929點；那斯達克指數跌20點或0.09%，收23593點；費城半導體指數漲3點或0.05%，收7207點。美國銀行資產管理公司的投資策略師海因林（Tom Hainlin）認為，人們零星進行獲利了結或逢低買入，但目前可以得到的資訊並不多，所以更多做的是技術分析和布局，不過展望2026年，仍有不少的利多因素。焦點個股方面，輝達（Nvidia）股價升1%，公司與Groq達成協議，獲得該公司的晶片授權，並成功拉攏多名成員加入；特斯拉（Tesla）轉挫2.1%。