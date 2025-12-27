我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鍾明軒無奈地分享自己在歐洲買精品退稅失敗的故事。（圖／IG@big_star_ken）

▲鍾明軒透露精品店員在退稅時輸錯資料，導致自己無法退稅。（圖／IG@big_star_ken）

網紅鍾明軒日前前往歐洲旅遊，購買精品時因為店員失誤將他的國籍打成「中國」，導致他到機場時因為收據資訊錯誤無法退款，慘虧萬元稅額，因此他呼籲所有觀眾「一定要檢查店員沒有輸入錯誤才能離開店家」。鍾明軒昨（26）日在社群上傳新影片，透露自己在歐洲旅遊時買了一件精品外套，並且按照正規手續在現場辦理退稅，接著只要到機場就可以領取到稅款，沒想到他到了機場卻被告知「無法退稅」讓他相當傻眼。經過鍾明軒仔細確認後，對方透露購買收據上的資訊錯誤，台灣籍的消費者應該被登記為代碼158，不過自己卻被登記成中國籍「156」，讓他無奈地說：「大家真的不要太相信歐洲人的辦事能力」，同時呼籲之後要去歐洲旅遊的觀眾，退稅時一定是盯著店員輸入資料，並且拿到收據時要再次確認，才不會像他一樣到了機場才發現前面都是白忙。鍾明軒也透露機場有提供解決方法，不過他需要3個月內再一次到「原商店」，請店家重新開一張退稅單，讓他覺得相當麻煩，這也讓他損失了一萬多塊的稅金，令他直呼「原地學到教訓，歐洲旅行一萬多塊直接飛。」