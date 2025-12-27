我是廣告 請繼續往下閱讀

台北捷運無差別殺人案震驚全國，死刑存廢也再度引發不同陣營互嗆，民進黨立委王世堅更點名支持廢死的苗博雅「假仁假義」。資深媒體人陳揮文則說，廢死聯盟從前總統李登輝時代就存在，但真正不執行死刑是從前總統蔡英文時代開始，若8成民意希望執行死刑，2028藍白合的總統候選人就把這當成重要政見之一。陳揮文在中視節目《新庶民大頭家》中回顧，蔡英文執政8年期間，社會安全網究竟做了什麼？前總統陳水扁任內8年執行死刑32人，前總統馬英九任內執行33人，但蔡英文同樣執政8年，卻僅執行2人，目前仍有36名死刑犯在監所等待執行。陳揮文進一步點名王世堅，反問究竟是誰在推動廢死、不執行死刑是誰的決定？真正讓死刑名存實亡的，正是蔡英文與其執政的民進黨。他批評，王世堅不敢正面批評蔡英文與民進黨的廢死政策，卻將矛頭指向廢死聯盟，但該團體早在李登輝時代便已存在，並非今日才出現。陳揮文也強調，即使廢死團體不存在，民進黨政府仍不會執行死刑，真正的關鍵在於政黨輪替。他認為，執行死刑未必能保證治安改善，但這是最基本的社會正義；若有高達8成民意支持執行死刑，2028年藍白合的總統候選人，就應將此列為重要政見之一。