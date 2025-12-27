我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹市長高虹安涉貪助理費，二審逆轉改依偽造文書判6個月，高虹安17日復職，明年也將競選連任，也成了藍白明年合作的指標。國民黨副主席兼秘書長李乾龍26日受訪說，藍白合作會從新竹開始，國民黨會禮讓高虹安。文化大學廣告學系專任教授鈕則勳說，國民黨在竹市與嘉市禮讓民眾黨，就能成為宜蘭縣與新北市的談判籌碼。鈕則勳在臉書發文指出，國民黨決定在新竹市長選戰中禮讓高虹安，情勢發展與他先前預測相符。他分析，國民黨立委鄭正鈐未表態參選，顯示已評估勝算不高，轉而將目標放在下一次市長選舉；即便國民黨前發言人何志勇表態參選，但在實力、人脈與知名度上，仍難與高虹安抗衡，形勢已然明朗。鈕則勳指出，儘管新竹市部分藍營基層對禮讓有所意見，但只要反對聲量不足以撼動全局，高虹安仍可順利過關。他形容，在整體政治現實考量下，國民黨選擇務實面對選情，避免硬拚造成內耗，讓局勢「輕舟已過萬重山」。他進一步分析，國民黨將新竹市禮讓高虹安，實際上也是藍白合作的重要談判籌碼。若再加上嘉義市同樣缺乏強將，順勢禮讓給民眾黨立委張啟楷，不僅能展現藍白合作誠意，也有助於將談判延伸至宜蘭縣與新北市，形成對國民黨較有利的談判結構。鈕則勳指出，一旦新竹、嘉義的布局與宜蘭、新北的提名策略掛勾，國民黨便可在提名遊戲規則或「藍為正、白為副」的安排上爭取更多彈性。他認為，只要藍白能在這些關鍵選區穩住局面，不僅有助提升勝選機率，也能穩定黨內權力結構，再次印證「政治講究現實、以實力為原則」的鐵律。