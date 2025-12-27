吳宗憲睽違8年，宣布將於2026年3月29日，晚間6點於台北國際會議中心TICC舉辦「
吳宗憲JACKY WU《2026臭男人 巡迴演唱會》台北站」，吳宗憲也預告：「演唱會我會盡全力， 內容保證精彩帶給大家開心！現在開演唱會，我不為賺錢而開的， 我還是喜歡討好我的每一個歌迷，沒有他們支持， 我沒有辦法在演藝圈紮根。」演唱會票價 NT $3980 / $3280 / $2680 / $1880 / 愛心席$1990，1月18日中午12點在KKTIX網站及全台全家便利商店啟售。
吳宗憲開唱！預告精彩程度零尿點
吳宗憲不只是主持功力深厚，還曾拿過金曲獎，這次演唱會名為「臭男人」，是因為「臭」
這個字拆解開來，就是有一點自大，意謂上了年紀的男人， 就只剩一張嘴。這次台北演唱會上， 好友康康也將受邀擔任嘉賓，屆時不但能聽到他們合體開唱外， 搞笑開講的橋段肯定也少不了， 吳宗憲也很期待跟康康帶給現場歌迷滿滿的歡樂，讓整場演唱會「 零尿點」！
吳宗憲的歌家喻戶曉，從〈是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我〉、〈真心換絕情〉、〈三暝三日〉等等，還有與溫嵐合唱的世紀情歌〈屋頂〉、與劉德華、
柯受良合唱小老百姓心聲的〈笨小孩〉，還有吳宗憲的美聲團體咻比 嘟嘩的〈世界末日〉等，超過百首金曲作品，都是KTV必點歌曲。
聊到近期校園演唱
有女學生粉絲突然上台飆舞，讓表演歌手有些措手不及， 導致臨場反應不周到的時事話題，5年前的跨年晚會上，吳宗憲也遇到過歌迷騎機車上台事件，吳宗憲說：「觀眾跟歌迷就是衣食父母。 對於熱情的觀眾跟歌迷，要把他們當成是我們在舞台上的好幫手。 對於太過熱情的人，安全下我會盡量配合，心中有感恩， 就不要太介意突如其來的驚喜。」
聊到跨年預計有什麼規劃？原來吳宗憲並沒有安排假期，說：「主要
還是專注於公司新產品的運營，現在錄影時間少了很多， 但沒想到取而代之是更辛苦的業務端，不過時間運用上，確實比較能 夠自由規劃，但我想我現在除了專注把公司運營做好，然後把《20 26臭男人 巡迴演唱會》做好，現在就是把每一場當最後一場辦， 用更珍惜與感恩的心唱出所有歌迷最愛聽的歌。」
吳宗憲JACKY WU「2025臭男人 演唱會」 台北站
演出日期：2026/3/29（日）
進場時間：PM17：00（實際入場時間以現場為主）
演出時間：PM18：00（實際演出時間以現場為主）
演出地點：台北國際會議中心 TICC
演出地址：台北市信義區信義路五段一號
演出嘉賓：康康
啟售時間：2026/1/18（日）PM12：00啟售
購票方式：KKTIX網站及全台全家便利商店
購票網址：https://zewgr.kktix.cc/
events/big5t9te
演唱會票價：NT $3980 / $3280 / $2680 / $1880 / 愛心席$1990
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳宗憲不只是主持功力深厚，還曾拿過金曲獎，這次演唱會名為「臭男人」，是因為「臭」
吳宗憲的歌家喻戶曉，從〈是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我〉、〈真心換絕情〉、〈三暝三日〉等等，還有與溫嵐合唱的世紀情歌〈屋頂〉、與劉德華、
聊到近期校園演唱
聊到跨年預計有什麼規劃？原來吳宗憲並沒有安排假期，說：「主要
吳宗憲JACKY WU「2025臭男人 演唱會」 台北站
演出日期：2026/3/29（日）
進場時間：PM17：00（實際入場時間以現場為主）
演出時間：PM18：00（實際演出時間以現場為主）
演出地點：台北國際會議中心 TICC
演出地址：台北市信義區信義路五段一號
演出嘉賓：康康
啟售時間：2026/1/18（日）PM12：00啟售
購票方式：KKTIX網站及全台全家便利商店
購票網址：https://zewgr.kktix.cc/
演唱會票價：NT $3980 / $3280 / $2680 / $1880 / 愛心席$1990