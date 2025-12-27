吳宗憲睽違8年，宣布將於2026年3月29日，晚間6點於台北國際會議中心TICC舉辦「吳宗憲JACKY WU《2026臭男人 巡迴演唱會》台北站」，吳宗憲也預告：「演唱會我會盡全力，內容保證精彩帶給大家開心！現在開演唱會，我不為賺錢而開的，我還是喜歡討好我的每一個歌迷，沒有他們支持，我沒有辦法在演藝圈紮根。」演唱會票價 NT $3980 / $3280 / $2680 / $1880 / 愛心席$1990，1月18日中午12點在KKTIX網站及全台全家便利商店啟售。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲吳宗憲宣布明年開演唱會。（圖／東西文娛、星樂全球）
▲吳宗憲宣布明年開演唱會。（圖／東西文娛、星樂全球）
吳宗憲開唱！預告精彩程度零尿點

吳宗憲不只是主持功力深厚，還曾拿過金曲獎，這次演唱會名為「臭男人」，是因為「臭」這個字拆解開來，就是有一點自大，意謂上了年紀的男人，就只剩一張嘴。這次台北演唱會上，好友康康也將受邀擔任嘉賓，屆時不但能聽到他們合體開唱外，搞笑開講的橋段肯定也少不了，吳宗憲也很期待跟康康帶給現場歌迷滿滿的歡樂，讓整場演唱會「零尿點」！

吳宗憲的歌家喻戶曉，從〈是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我〉、〈真心換絕情〉、〈三暝三日〉等等，還有與溫嵐合唱的世紀情歌〈屋頂〉、與劉德華、柯受良合唱小老百姓心聲的〈笨小孩〉，還有吳宗憲的美聲團體咻比嘟嘩的〈世界末日〉等，超過百首金曲作品，都是KTV必點歌曲。

聊到近期校園演唱有女學生粉絲突然上台飆舞，讓表演歌手有些措手不及，導致臨場反應不周到的時事話題，5年前的跨年晚會上，吳宗憲也遇到過歌迷騎機車上台事件，吳宗憲說：「觀眾跟歌迷就是衣食父母。對於熱情的觀眾跟歌迷，要把他們當成是我們在舞台上的好幫手。對於太過熱情的人，安全下我會盡量配合，心中有感恩，就不要太介意突如其來的驚喜。」

聊到跨年預計有什麼規劃？原來吳宗憲並沒有安排假期，說：「主要還是專注於公司新產品的運營，現在錄影時間少了很多，但沒想到取而代之是更辛苦的業務端，不過時間運用上，確實比較能夠自由規劃，但我想我現在除了專注把公司運營做好，然後把《2026臭男人 巡迴演唱會》做好，現在就是把每一場當最後一場辦，用更珍惜與感恩的心唱出所有歌迷最愛聽的歌。」 

吳宗憲JACKY WU「2025臭男人 演唱會」 台北站

演出日期：2026/3/29（日）

進場時間：PM17：00（實際入場時間以現場為主）

演出時間：PM18：00（實際演出時間以現場為主）

演出地點：台北國際會議中心 TICC

演出地址：台北市信義區信義路五段一號

演出嘉賓：康康

啟售時間：2026/1/18（日）PM12：00啟售

購票方式：KKTIX網站及全台全家便利商店

購票網址：https://zewgr.kktix.cc/events/big5t9te　

演唱會票價：NT $3980 / $3280 / $2680 / $1880 / 愛心席$1990

相關新聞

北捷煙霧彈砍人震驚！吳宗憲談兇嫌情緒失控　炎亞綸籲1事重要性

吳宗憲跨年「男大生怎麼騎車上台？」阿KEN親解答了　36萬人笑歪

吳姍儒嗆吳宗憲：到底要講多久？錄影火爆翻臉　黃豪平躺著也中槍

吳宗憲澳門演唱會突喊卡！嘉賓康康暴雷改回台灣唱　籌備內幕曝光