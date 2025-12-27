我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃妃有許多經典名曲。（圖／公關公司提供）

金曲台語歌后黃妃昨（26）日在台北國際會議中心開唱，黃妃以經典金曲〈追追追〉紅遍大街小巷，此次首度與寶吉祥集團合作，她也感性回憶，出道前在美容院當洗頭小妹，洗一顆頭只能賺20元，如今身價不同，洗一顆頭要20萬，把歌迷逗樂。而當初也是姊夫替她報名歌唱比賽，才讓她有機會站上舞台。黃妃出道前曾在美容院當洗頭小妹，洗一顆頭賺20元，如今她是金曲歌后，身價不同過往，笑說洗一顆頭要收費20萬元，把歌迷逗樂。黃妃此次演出帶來多首經典代表作與布袋戲主題曲，包括〈妝乎水水〉、〈追追追〉、〈非常女〉、〈瀟灑走一回〉等，完整展現其縱橫樂壇多年的舞台魅力。不僅如此，助唱嘉賓邀請到「陽光男聲」郭忠祐、「療癒歌姬」陳怡婷，三位歌手以深厚唱功與細膩舞台魅力，重新演繹多首橫跨世代的經典金曲，陳怡婷以溫潤清澈的嗓音與真摯情感深受樂迷喜愛。演唱會中，她演唱今年發行之專輯首波主打歌〈問情〉，細膩詮釋30多歲女性對愛情的理解與心境轉折，引起不少觀眾共鳴。郭忠祐也與黃妃攜手合唱〈傷心酒店〉、〈繁華攏是夢〉等經典作品，跨世代的聲線交織，成為全場一大亮點。兩人互動中，郭忠祐也笑說自己已發行八張個人專輯，至今尚未入圍金曲獎，現場向「妃姐」請益入圍經驗，引起觀眾一陣笑聲。