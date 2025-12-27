我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林聰明沙鍋魚頭今日公布針對近幾日的食安爭議之調查報告。（圖／取自林聰明沙鍋魚頭臉書www.facebook.com/smartfish168）

嘉義排隊人氣店家「林聰明沙鍋魚頭」日前爆出食安危機，有顧客表示外帶回家後發現湯裡有一隻蟑螂，又有人在湯裡頭發現有塑膠袋，業者第一時間宣布2間門市停業2天清消，後又宣布嘉義光華分店自主休業進行無限期整頓，中正路門市則是即日起停業至12月28日，進行全面清潔消毒與流程檢視。今（27）日「林聰明沙鍋魚頭」又大方秀出調查報告，表示蟑螂為美洲蟑螂，外觀完整並無被烹煮過，最有可能是在裝盛時掉入容器中導致。「林聰明沙鍋魚頭」是發源自嘉義的老字號人氣名店，目前全台有多家分店，尤今年大舉揮軍到台北進駐進駐南港LaLaport與台北101商場內，分店皆表現超人氣。但是卻傳出日前嘉義光華分店、中正路門市接連發生食安爭議。針對此事，「林聰明沙鍋魚頭」大動作檢討，原決議停業2天清消，後決定更「高規處理」，光華店採取無限期自主停業，將全面檢視環境、流程與管理標準，在所有改善完成前，暫不恢復營業，而中正路總店將停業到明（28）日。今（27）日「林聰明沙鍋魚頭」又正式公佈事件調查報告，除了兩家店完整清消與員工教育訓練完整措施之外，也提到，參考專業合法病媒防治單位經歷判斷，比對此異物外觀、體型比例與顏色：該異物體型約2.2cm（近伍圓硬幣的大小），特徵接近美洲蟑螂品種。並提及，「因該案件蟑螂的身軀外觀完整性非常高，，「林聰明沙鍋魚頭」也表示，對於外部環境的管理必須加強重點監控，有效阻絕外部入侵與防禦，也是店家的責任。「林聰明沙鍋魚頭」再次強調，感謝這段時間顧客的關切與包容， 我們已向當事顧客致上誠摯歉意並取得理解， 也感謝顧客願意在信任我們的前提下， 特地前來將異物交給我們品管做後續追蹤檢驗， 並給予我們當面說明與檢討的機會，我們也以實際行動回應顧客承諾，會持續把該承擔的責任做到。業者也同步在臉書公布此消訊息，不少網友湧入留言力挺並打氣：「林聰明的餐廳和廚房真的是我看過最乾淨的且最要求商品品質的良心店家」、「勇於承擔跟改進的品牌」、「林聰明真的要當頭來做好衛生，加油！事情既然發生了就好好來處理解決」等。