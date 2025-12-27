我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文26日晚上接受廣播節目《POP大國民》專訪，提到明年下半年會進入選舉期間，希望明年上半年能與中國國家主席習近平見面。對此，KMT Studio召集人連勝武今（27日）受訪表示，兩黨領導人能見到一定是好事，兩岸現在最需要的是溝通交流，用嘴巴講，總比用砲彈打好，他對鄭習會樂觀其成，跟對岸朋友、領導理性坐下來溝通，看兩邊未來怎麼往下持續走下去。國民黨中央委員投票今日登場，連勝武首度參與選舉成為候選人，一早就到投票所投票。他表示，今天投票有很多第一次，他第一次自己當候選人，第一次蓋這麼長的選票，蓋了95票，蓋得滿滿。因父親連戰、哥哥連勝文都曾擔任國民黨要角，被問到這次是否要接棒？連勝武說，太嚴重了，這次純粹是這麼多年自己四處跑 ，聽了很多、也認識很多朋友，認為現在是一個時間，能夠回來貢獻國家及黨。