▲雷霆雖然在與訓犬員相逢當下傲嬌裝不認識，但開心的尾巴早已出賣牠。（圖／翻攝搜狐）

緝毒犬是長期守護國家安全的執勤犬，退休後通常會有完整的安置與照顧規劃，但近日一隻緝毒犬「雷霆」退休後，意外遇到昔日老戰友，竟轉頭裝不認識，全身都像在喊著「我不想回去上班！」只不過被飼主發現重逢當下，雷霆尾巴不斷開心擺動，早已出賣牠對於搭檔到來感到開心，最後在昔日戰友的安撫下，才解開傲嬌束縛接受愛的撫摸。根據搜狐號「寵物PetPet」分享，一隻緝毒犬「雷霆」在退休後找到新家過全新生活，某日正當牠在家中慵懶曬太陽時，昔日老搭檔訓犬員來探望牠，但彼此重逢卻沒有電影般的感人場景，雷霆瞬間進入高度戒備表演狀態，快速轉頭拒絕和昔日戰友相認，似乎用全身在抗拒「我不想回去上班！」訓犬員對於雷霆的舉動感到吃驚，原以為雷霆看見他會興奮地飛撲過來，但逗趣的是，雷霆雖然轉過頭，眼睛卻時不時偷看訓犬員，甚至被飼主發現尾巴不停搖擺，似乎對於訓犬員的到來感到開心，卻展現「傲嬌」個性裝不認識，讓一旁的人都笑開懷。最終雷霆在訓犬員的安撫下，終於卸下外表的偽裝，發出低沉的咕嚕聲，接受訓犬員愛的關懷。不少網友看了十分感動，但也對雷霆彆扭的反應逗樂，笑說「退休之後才明白，以前的日子就不是人過的」、「沒有久別重逢的喜悅，滿是對上班支配的恐懼」。