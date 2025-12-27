我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹市長高虹安涉貪助理費，二審逆轉改依偽造文書判6個月，高虹安17日復職，明年也將競選連任，也成了藍白明年合作的指標。國民黨副主席兼秘書長李乾龍26日受訪說，藍白合作會從新竹開始，國民黨會禮讓高虹安。前立委陳學聖轟，此舉可能會有後遺症，什麼都不辦，直接禮讓「無黨籍」高虹安，這算什麼「藍白合」？陳學聖說，雖知道國民黨正力爭初選提名的何志勇，應很難擊敗高虹安，但黨高層連內參民調都省掉，以後可能會問題叢生。首先，高虹安雖曾是民眾黨，但現是無黨籍，不知國民黨、民眾黨這算哪門子的「藍白合」，藍在哪？白在哪？兩黨高層又誰授權作了這個決定？憑的是什麼？陳學聖說，若國民黨可禮讓高虹安，同樣是否可問，民眾黨主席黃國昌是否現就應棄選新北市長？反正所有民調都顯現台北市副市長李四川大幅領先，何必再勞民傷財辦國民黨初選？更不用辦二階段藍白選舉，只要兩黨高層說了就算數。這樣黃國昌可以接受嗎？小草又吞的下去嗎？陳學聖說，同樣的情況，在宜蘭、嘉義市，都藍白有人要選，藍的更是多人競逐，不知國民黨中央如何面對？要辦初選，還是不辦？若是不辦，怕分裂，好歹也像台南市，作個內參民調，前立委陳以信看了，自行認輸，很有風度轉向全力支持立委謝龍介，這不是大圓滿嗎？