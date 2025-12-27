我是廣告 請繼續往下閱讀

▲坤達（如圖）因閃兵案向節目告假，本集由柯有倫帶領黑隊，與常勝軍KID展開激烈對決。（圖／綜藝玩很大提供）

▲首次挑戰節目的陳華（如圖）成為全場焦點，她在闖關時意外展現「手腳不靈光」的呆萌樣貌，頻頻出錯受罰，被虧是「豬隊友」。（圖／綜藝玩很大提供）

超人氣《綜藝玩很大》迎來成軍11週年的輝煌時刻，製作單位斥資重金遠赴加拿大拍攝特別企劃，成功拿下全體4+、15至24歲收視時段冠軍；節目走過11個年頭，主持人吳宗憲坦言，每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁。而坤達因捲入閃兵案宣布停工，本集迎來全新陣容，由最懂KID（林柏昇）、曾為黃隊核心戰力的柯有倫擔任黑魔王，與常勝軍KID展開激烈對決。本集迎來全新陣容，由柯有倫擔任黑魔王PK最強地主隊，他「憨大哥」形象深植人心，第一次參與玩很大就拿下首勝，這次將帶領黑隊，與常勝軍KID展開激烈對決。除此之外，節目也祭出「美女牌」邀請到校園女神陳華、莊錠欣、啦啦隊女神草莓以及梓梓、李懿、Amanda。首次挑戰節目的陳華成為全場焦點，原本思緒清晰的她，在闖關時卻意外展現「手腳不靈光」的呆萌樣貌，頻頻出錯受罰，被虧是「豬隊友」。另外，《綜藝玩很大》11週年企劃日前遠赴加拿大拍攝，12月20日播出完結篇，其中挑戰極限「高空彈跳」的熱血畫面，成功奪下收視冠軍。除了製作團隊深感欣慰，主持群也感觸良多，主持人吳宗憲坦言，每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服。而作為節目拚命三郎的KID，則表示自己非常享受節目每一個未知挑戰，更期待能與觀眾一起邁向下一個11年。