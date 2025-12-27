當寒流襲來，許多人穿上羽絨外套後，第一個動作就是拉緊帽子。最近一則在 Instagram 上爆紅的影片意外掀起一場「保暖大戰」，影片中網紅分享的保暖小撇步吸引超過 114 萬人按讚，不少網友驚呼「原來這麼多年都穿錯了」，沒想到隨後卻遭到另一派創作者打臉，揭開這圈毛皮背後隱藏的「科學真相」。
📍重點摘要
「原來我 46 歲才穿對？」內摺妙招掀全網跟風
在芝加哥 8 度的低溫下，健身網紅 Jessica Alzamora 分享了一段教學。她指出，許多人戴連帽外套時只是單純套上，但正確的連帽外套 保暖穿法應該是將帽子上的毛往內折，再將拉鍊拉至頂端。她表示：「這樣不僅能保護耳朵，還能徹底擋住寒風。」
這支影片迅速在網路發酵，網友紛紛留言：「我覺得被過去的自己背叛了」、「我 46 歲才發現外套穿錯」。這種看似直覺且能增加舒適感的穿法，讓許多人重新翻出被拆掉的羽絨衣帽子毛圈，準備在冬天嘗試。
科學打臉：外翻才是「空氣牆」的保證
然而，擁有 22.8 萬粉絲的IG網紅 Fisher 卻持相反意見。他直言，將毛往內摺的做法其實會讓保暖效果大打折扣。Fisher 解釋，帽沿毛用途絕非只為了美觀、裝飾，而是利用纖維驅散向臉部襲來的冷風。
「要相信祖先的智慧！」Fisher 強調，愛斯基摩人穿著皮毛兜帽已長達數世紀。根據空氣牆保暖原理，當冷風遇到不規則的毛髮纖維時會形成微小漩渦，這些漩渦與臉部散發的熱氣結合後，會形成一堵「靜止的空氣牆」。這層保護膜能阻擋冰雪直接接觸皮膚，並防止冷空氣直接抽走臉部熱量。如果將外套帽沿毛往內摺，這層天然的保護機制就會消失，臉部反而會直接暴露在冷空氣的衝擊之下。
結論：舒適與機能的取捨
這場爭議引發了網友對「體感舒適」與「科學機能」的討論。雖然兩位創作者皆非紡織或服裝工程專家，但各自的論點都激發了網友的思辯空間。
不少「機能派」網友力挺 Fisher 的說法，留言表示：「住過零下 20 度的地方好幾年，他說的正確，沒看過把毛塞進去，太蠢了」、「如果原本的用途就是要在內圈貼在臉上的話，那圈毛在縫紉的時候就會直接縫在內側了，完全沒有必要特地縫在外面」。
但也有網友站在「在地化」的立場緩頰：「Jessica 說的方法在台灣可能是可行的，畢竟我們不用碰到雪，也沒有冷到靠北的冷風，蓋住耳朵更有感。」
下次穿上外套時，不妨觀察一下你的外套帽沿毛。這圈看似多餘的毛飾，其實是人類對抗大自然的精細工具。只要了解其原理，你就能根據當下的氣溫與環境，選擇最適合自己的保暖方式，不再讓寒風有機可乘。
資料來源：fisherzhangs_in_china、Jessica Alzamora 、Threads
- 百萬讚妙招： 網紅 Jessica 示範將帽沿毛內摺後拉上拉鍊，強調能蓋住耳朵、防止寒風灌入。
- 科學派反駁： 網紅 Fisher 指出內摺法反而更冷，強調帽沿毛是為了創造「空氣牆」。
- 兩造爭議： 雖然兩位網紅皆非紡織專家，但「內摺」與「外翻」兩派各擁支持者，引發網友對保暖邏輯的熱議。
