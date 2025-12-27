我是廣告 請繼續往下閱讀

越南對外貿易再寫新里程碑。根據越南官方最新統計，2025年全年進出口總額首度突破9000億美元大關，不僅創下歷史新高，也可看出越南在全球供應鏈與國際貿易體系中的關鍵地位持續上升。越通社引述越南海關局數據報導，2025年全年進出口總額預估約為9200億美元，較2024年成長16.9%。其中，進口金額約4494.1億美元，年增18%；出口金額約4705.9億美元，年增15.9%，進出口同步擴張。在貿易規模持續放大的帶動下，越南正式躋身全球進出口總額最大的25個經濟體之列。根據世界貿易組織資料，越南目前在全球出口與進口排名分別為第21名與第20名，相較10年前，排名各自前進11名與12名，成長幅度顯著。此外，越南已連續10年維持貿易順差。官方預估，2025年全年貿易順差將達212億美元，顯示出口動能仍具相當支撐力。值得注意的是，外商直接投資企業在越南對外貿易中所扮演的角色持續擴大。2025年外資企業進出口總額預估首度突破6000億美元，約達6630億美元，占全國進出口總額的72%，並貢獻全年度進出口增量的99%。相較之下，國內企業進出口金額約為2570億美元，與前一年大致持平。在貿易夥伴方面，越南目前已與超過230個國家與地區建立貿易往來。其中，中國仍為越南最大貿易夥伴，雙邊貿易額預估達2520億美元；美國則居次，約1700億美元。兩大市場合計約占越南進出口總額的46%，並貢獻全國總增量的62%。越南海關局局長阮文壽25日在相關表揚活動中指出，2025年全球與區域經濟環境充滿不確定性，越南同時也面臨風暴、洪水等天然災害衝擊，對生產與商業活動帶來不小挑戰。然而，在多重壓力下，越南仍成功推升對外貿易規模，達成具指標性的突破。他強調，進出口總額突破9000億美元，再次顯示越南是一個高度開放、深度融入國際市場的經濟體，未來在區域與全球貿易版圖中的存在感，預料仍將持續提升。