近年不少台灣人選擇前往越南工作、發展事業，相關討論也在社群平台持續發酵。粉專「阮饅頭 Mantounguyen」近日發文，分享自己當年選擇外派越南工作的關鍵考量，引發不少在海外工作的網友共鳴。粉專指出，當初在尋找海外工作機會時，越南與中國同樣列入考慮名單，但最終選擇越南發展，主要原因包括距離台灣相對較近，從胡志明市往返台北約三到四小時，兼顧工作與家庭較為便利；同屬亞洲文化圈，飲食與生活適應度高；當時越南工作機會多，就業市場活絡，加上越南語學習門檻相對可控，有助於融入當地職場。此外，粉專也提到，越南正處於快速發展階段，產業成長動能明顯，外派福利制度整體符合個人需求，薪資條件相對具吸引力，都是當年做出決定的重要因素。粉專「阮饅頭 Mantounguyen」也坦言，這個選擇至今已過去六年，在國際局勢與區域環境不斷變化之下，越南的發展條件與外派現實也持續調整中。粉專同時拋出問題，詢問目前仍在越南外派，或正考慮前往越南工作的台灣人，是基於哪些新的考量與因素做出選擇。貼文曝光後，不少網友留言分享自身經驗，有人提到產業轉移、供應鏈重組帶來的新機會，也有人指出生活成本、工作型態與未來職涯布局，都是影響是否前往越南的重要關鍵。相關討論也反映出台灣人才在東南亞布局上的持續關注與變化。