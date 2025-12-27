我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國移工問題近日再度成為輿論焦點，外界多半將亂象歸因於人數過多、管理失序或行政效率不足。不過，粉專「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป๋า」指出，若僅停留在這個層次，其實正好錯過真正該被追問的核心，當前混亂並非偶發，也不只是單一行政失誤，而是一套長期被默許、甚至被利用的結構性結果。粉專分析，自2021年緬甸政變後，大量進入泰國的緬甸人，已不再只是傳統意義下的低薪移工，而更接近政治難民。他們逃離的是戰火、政治迫害與徵兵風險，卻被泰國政府以既有的移工制度處理，從一開始就被放進錯誤的制度框架。粉專指出，理論上，移工制度應屬行政協調機制，但在泰緬之間，卻實質成為緬甸軍政府延伸控制的一環。包括工作證申請與續辦需取得軍政府同意、薪資被要求經由特定銀行依官方匯率匯回原國等作法，形同讓逃離暴力的人，仍被迫納入原政權的控制體系。制度表面合法，實質卻構成一種跨境剝削，而泰國政府長期選擇視而不見。在這樣的制度下，身份一旦卡死，人便被推入灰色地帶。粉專指出，沒有工作證，意味著沒有勞動法保障；沒有合法身分，就無法進入社會保險體系，醫療、銀行、通訊等基本服務全被一道道文件門檻擋在外頭，迫使大量移工只能依賴地下仲介與黑市系統生存。粉專也從供應鏈角度點出，泰國製造業、農業、建築業及部分服務業，早已形成對移工的結構性依賴，而許多產業的實際成本，正是建立在「身分不穩定、不敢轉職、也不敢申訴」的勞動者身上。當合法途徑被壓縮、非法勞動卻被默許，整條供應鏈實際上享受的是一種「不必完全攤在陽光下的成本結構」，短期看似有利，長期卻累積高度系統性風險。粉專進一步警告，在此結構上，泰國內政不穩只會讓情況更加惡化。每逢選舉接近或邊境緊張升高，移工往往成為最容易被操作的對象，檢查變嚴、執法變狠、保障被壓縮，並非因為移工突然成為威脅，而是因為對外敘事比制度改革來得容易。此外，真正被忽視的，還包括下一代。粉專指出，許多移工子女出生於泰國、使用泰語、接受泰國教育，卻因父母無法或不敢完成出生登記，成為無國籍者。這不是個案，而是一整個世代。沒有國籍，意味著就業、行動與未來全面受限，被長期鎖在低薪與不穩定之中。「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป๋า」強調，所謂的移工危機，從來不是人數多寡的問題，而是戰爭摧毀了一個國家，錯誤的制度卻拿來處理逃難者，不透明的成本被默默享受，而恐懼則在政治上反覆被消費。最終，所有代價，都落在那些最沒有聲音、也最無法離開的人身上。粉專直言，當一個社會長期讓替它蓋房子、撐工廠、養經濟的人只能活在灰色地帶，真正累積的風險，終將不只屬於移工本身，而是整個國家的未來。