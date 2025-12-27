我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟啦啦隊女神短今（如圖）有著天使臉孔及魔鬼身材。（圖／翻攝自短今IG）

短今赴韓搭公車！司機阻攔爆衝突

▲短今（如圖）赴韓國旅遊，搭公車時突發意外，相當崩潰。（圖／翻攝自短今IG）

中信兄弟啦啦隊女神短今（胡馨儀）近日赴韓國旅遊度假，怎料搭乘當地公車時突發意外，她昨（26）日透過社群IG落淚分享此段過程，且驚魂未定，短今表示，一上公車感應票卡才發現餘額不足，與司機面對面僵持，不能下車又沒錢付，就在慌張不知所措之際，後方1名熱心陌生女路人伸出援手，讓短今感動地直喊：「我遇到天使了！」根據短今的社群IG動態，她獨自前往韓國旅遊度假，搭乘當地公車準備下車，卻發現票卡餘額不足，當時司機察覺票卡失效後神情嚴肅，不斷要求她必須重新儲值，可惜短今語言不通、不熟操作，當下完全無所適從。短今嘗試使用現金付款卻也遭拒絕，只能焦急地翻遍包包，更將身上的所有信用卡逐一嘗試感應均無效，眼看著後方乘客陸續上車，自己卻卡在車門口無法動彈，短今當場急得差點在街頭掉下眼淚，崩潰情緒就快爆發。就在短今最絕望的時刻，車廂內突然出現1位熱心女性路人，主動上前伸出援手，對方二話不說拿出自己的交通卡，迅速替她刷卡支付車資，事後短今要還錢給對方，對方微笑婉拒，不肯收下任何一分錢，十分善良。短今回憶起這段經歷，內心倍感暖心，直呼自己真的遇到了守護天使，引發粉絲熱烈討論，紛紛稱讚韓國人的熱情，也慶幸短今在語言隔閡的他鄉，能夠獲得這份無私幫助，讓這趟韓國之旅留下了深刻且美好的記憶。