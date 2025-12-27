我是廣告 請繼續往下閱讀

越南近來基建動作頻頻，從華為、中興接連搶下5G設備合約，到連接中越邊境、河內與海防港的新鐵路工程啟動，都讓外界懷疑越南的天秤是不是正在往中國那邊偏？但多名研究越南政治與經濟安全的學者認為，這波「中國標案進帳」更像是越南在美中競逐與全球貿易規則動盪下的務實選擇，核心仍是把風險切開、把夥伴攤開，避免被任何一方掐住喉嚨。根據《路透社》報導，華為與中興今年在越南拿到多筆5G設備合約，金額合計超過4000萬美元（約新台幣13.04億元）；其中華為參與的聯盟在今年4月取得約2300萬美元（約新台幣7.5億元）標案，中興也拿下至少兩筆、合計逾2000萬美元（約新台幣6.52億元）。越南過去對把中國技術放進關鍵基礎設施相對保守，如今雖然中國供應商仍多切入較小型、非核心的標案，但確實出現一種可以談、可以用，但要管住的微妙變化。這種轉向背後，一邊是成本與速度的現實壓力，另一邊則是「不把雞蛋放同一個籃子」的安全算計。愛立信、諾基亞與高通等西方廠商仍在越南核心5G基礎設施占優勢，但越南也在討論把含有中方元件的網路做隔離，以降低資安與資料風險。越南軍方背景的越電信（Viettel）12月對外宣布，2025年新增5G基地台已達2萬座，並規劃把全國5G站點推升到3萬座，目標讓戶外覆蓋上看九成、室內也達七成，等於用自家網路規模把談判籌碼握回手上。越南12月19日啟動老街—河內—海防新線的部分工程，整體長約391公里、總投資約77.2億美元（約新台幣2517億元），預計2030年完工，且將由中國提供部分貸款。中國媒體把這條線形容為「一帶一路」的重要支點，但越南學者提醒，跨境鐵路對越南北部供應鏈與物流效率確實有吸引力，尤其在「中國加一」製造業布局下，越南需要更便宜、更快的運輸走廊；真正要緊的反而是品質管控、融資條件與採購透明度，河內能否把規範訂得夠硬、把流程做得夠公開，才決定這條線是紅利還是包袱。越南目前規劃的基建清單多達234個計畫、總額約1292億美元（約新台幣4.21兆元），資金也不只靠國庫，還包含民間與其他來源；這也呼應學者所說的「多元融資」策略，就算和中國合作，也要同時保留日本、韓國、多邊開發銀行與公私協力（PPP）等選項，讓越南在談條件時不至於失去迴旋空間。越南之所以更強調「分散」，與美國貿易政策的搖擺也脫不了關係。美越商界一度要求川普政府延後對越南商品加徵46%關稅；到了7月，美越宣布達成貿易安排，越南多數出口品關稅降至20%，但針對「疑似經越南轉運」的產品則課40%。在這種外部規則說變就變的情況下，越南更傾向用「避險」而非「選邊」來降低衝擊。然而，越南在敏感的安全議題上也沒完全放軟。越南外交部在例行記者會被問到軍艦通過台灣海峽時表示，各國依國際法、尤其是《聯合國海洋法公約》享有航行與穿越自由；這番表態也讓外界解讀，越南一方面和中國做工程、談設備，另一方面仍試圖用「規則」替自己保留戰略自主，並對日本、美國、澳洲與歐洲等夥伴釋出訊號，越南不會因為與中國合作，就放棄以國際法框架保護自身利益。