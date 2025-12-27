靠著「三巨頭」火力全開合力攻下93分，其中資深中鋒B.羅培茲（Brook Lopez）更是外線手感發燙，飆進創個人在NBA美國職籃（National Basketball Association）生涯新高的9記三分球。

洛杉磯快艇前往波特蘭客場挑戰波特蘭拓荒者，本季戰績一度陷入低潮的快艇，此役展現強大韌性，在J.哈登（James Harden）與K.雷納德（Kawhi Leonard）的穿針引線與決勝期接管下，快艇克服下半場雙位數落後，終場以119：103擊敗拓荒者，順利收下近期的3連勝。比賽初期快艇並未佔到便宜，雖然哈登與雷納德試圖咬住比分，但拓荒者前鋒D.阿夫迪賈（Deni Avdija）表現全面，上半場多次撕裂快艇防線。第二節中段，拓荒者打出一波9：0的攻勢，一度以61：50取得領先。半場結束時，快艇仍以56：62落後。進入第三節，拓荒者新秀D.克林根（Donovan Clingan）在籃下頻頻製造威脅，加上快艇進攻當機，讓拓荒者在第三節剩下8分16秒時，將領先優勢擴大到71：59的12分差，這也是主隊全場最大領先幅度。就在比賽看似要倒向拓荒者之際，羅培茲挺身而出。他先是連續在外線開火，當他投進個人第7記三分球將比數追至67：72時，場上氣氛丕變。此時拓荒者代理總教練T.史普利特（Tiago Splitter）因不滿裁判尺度遭吹判技術犯規，成為比賽重大轉捩點。雷納德罰球命中後，哈登隨即切入上籃得手將比數扳平。隨後羅培茲手感不可擋，連進兩顆三分球幫助球隊反超，這也是他本場比賽的第9顆三分球。在哈登於該節末段完成一次精彩的四分打（3分球進算加罰）後，快艇單節打出一波驚人的19：1攻勢，三節打完反以85：77逆轉超前。帶著領先進入第四節的快艇，由雷納德接管進攻大權。這位球星單節狂轟18分，徹底粉碎對手反撲希望。他不僅在中距離穩定輸出，更上演了一次面對218公分長人克林根的驚天隔人爆扣，將比數改寫為95：86，大大提振全隊士氣。儘管阿夫迪賈全場繳出27分、8籃板與8助攻的優異數據試圖力挽狂瀾，但快艇在比賽剩下8分多鐘時把握住一次關鍵的6分進攻回合（six-point possession），將分差拉開至101：88，就此揚長而去。本場比賽快艇三位核心球員表現堪稱完美，哈登攻下全場最高的34分，羅培茲貢獻31分並刷新生涯三分球紀錄，雷納德則有28分、8籃板與6助攻的全能演出。