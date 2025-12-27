我是廣告 請繼續往下閱讀

2026選戰首個「藍白合」縣市確定，國民黨副主席兼秘書長李乾龍昨日表示，針對2026九合一選舉，其中新竹市長部分，確定禮讓現任市長高虹安，國民黨確定不推人，這將是「藍白合」的關鍵示範。對此，民眾黨立委陳昭姿今（27）日受訪表示，感謝國民黨的善意。民眾黨今日下午在新北市新莊舉行「為新北應援× DO THE BEST」活動，為民眾黨主席黃國昌參選新北市長造勢。針對國民黨新竹市禮讓高虹安，陳昭姿受訪表示，新竹市這一席得來不易，當時執政黨是以傾全黨之力的攻擊下所拿下，二審還高虹安清白、還她公道，從這2年的民意基礎來看，新竹市長這一席仍應屬於民眾黨，感謝國民黨禮讓，這是「藍白彼此善意合作的開始」。陳昭姿說，儘管高虹安目前為無黨籍，她在助理費案後才退黨，基本上，她仍是白色陣營的隊友與夥伴，她相信民眾黨前主席柯文哲與現任黃國昌也是這樣認同。針對助理費案除罪修法，陳昭姿表示，民眾黨立院黨團總召黃國昌曾在黨團內部討論此案，並在議場內詢問每位委員的看法。修法重點似乎在於增加助理的總薪資額度，希望不是一個誤解，是針對現有助理員額大幅調薪，有需求的立委，尤其是區域立委在服務選民、監督國政與法案規劃上有龐大的人力需求，才會發生過去各黨派都曾發生助理費使用爭議，但民眾黨的立場始終堅持「公款公用」的原則。