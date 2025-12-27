賽後湖人總教練J.雷迪克（JJ Redick）嚴厲批評球隊「缺乏足夠的求勝心」，陣中球星L.唐西奇（Luka Doncic）也公開附和，直言球隊必須做出改變。在戰績壓力與主力老化的雙重夾擊下，湖人管理層正積極尋求補強方案，試圖挽救這個賽季

消息人士指出，湖人目前將目光轉向沙加緬度國王的後衛K.艾利斯（Keon Ellis）。

艾利斯作為一名優質的「3D球員」（三分球與防守），職業生涯擁有高達41.7%的三分球命中率。上個賽季他場均貢獻8.3分，且三分球命中率維持在43.3%的高水

洛杉磯湖人在NBA美國職籃（National Basketball Association）聖誕大戰中以96：119慘敗給休士頓火箭，這場難堪的敗仗讓球隊內部的氣氛降至冰點，也進一步加劇了圍繞在球隊周邊的交易傳聞。根據NBA資深記者B.席格（Brett Siegel）的報導，由於今年市場上兼具運動能力與防守的球員選擇極為稀缺，湖人原本對邁阿密熱火（Miami Heat）前鋒A.威金斯（Andrew Wiggins）展現濃厚興趣，但近期風向已轉變。席格分析，艾利斯是目前市場上少數符合湖人需求的球員，也是近期聯盟內部頻繁將其與湖人連結的名字。相較於威金斯，艾利斯的功能性或許更能解決湖人當前的燃眉之急。準。對於後場擁擠的國王隊來說，艾利斯的防守一直是亮點。這意味著湖人若透過交易得到他，將面臨球季結束後球員可能離隊的風險，這也是管理層目前猶豫的主因之一。湖人本月的團隊防守效率跌至聯盟倒數第三，防守崩盤成為最大致命傷。在對陣火箭的比賽中，只有當J.范德比爾特（Jarred Vanderbilt）與M.史馬特（Marcus Smart）同時在場時，球隊才展現出競爭力。然而，雷迪克坦言這兩人的投射能力不佳，導致進攻空間擁擠，無法長時間將他們同時留在場上。艾利斯的加入恰好能解決這個兩難，他不僅能提升防守強度，還能利用外線牽制力拉開空間，迫使對手防線擴大，這正是湖人目前最欠缺的戰術拼圖。儘管艾利斯的球風與湖人相性極佳，但外界對於這筆潛在交易仍有雜音。部分球迷認為這只是「在槍傷上貼OK繃」，治標不治本。目前湖人面臨更嚴峻的問題是唐西奇與A.里夫斯（Austin Reaves）的健康狀況，以及即將年滿41歲的老將L.詹姆斯（LeBron James）在面對年輕球隊衝擊時顯露的疲態。若核心陣容無法恢復最佳狀態，單靠引進一名角色球員恐怕難以扭轉頹勢。