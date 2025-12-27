我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 新北國中生割喉案二審宣判後，引發社會不小討論。（圖／翻攝小原惠文Facebook)

新北國中生割喉案二審結果出爐後，引發社會高度關注。數位創作者小原惠文今（27）日在社群平台指出，這一次的判決結果，是否受到2008年《方姓國中生姦殺案》的影響？回顧2008年底，一名就讀國中的少女遭徐志皓性侵後割喉殺害並棄屍，案件進入司法程序後，一審判處死刑。然而，高等法院審理期間，因加害者在獄中表現、宗教悔過態度，以及被害者母親當庭表示願意原諒，合議庭認為仍有教化可能，改判無期徒刑，並於最高法院定讞。貼文指出，該案背後疑似涉及私下金錢協商。內容指出，加害者父親疑透過律師向被害者家屬提出近千萬元補償，換取向法院求情以免除死刑，但事後對方脫產，補償最終落空。小原惠文在文末強調，對於重大暴力犯罪，社會不應輕易以「可教化」作為減刑理由，更指出這種惡魔只要放出來，就會有出現新的被害者。