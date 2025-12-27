我是廣告 請繼續往下閱讀

▲翁立友（右2）現年50歲，跟五月天阿信同齡。（圖／民視提供）

▲翁立友（右）笑稱陽帆是自己的「財神爺！」（圖／民視提供）

翁立友、林姍登上白冰冰、陽帆主持的《超級冰冰Show》，深情合唱民國70年歌曲〈歡喜再相逢〉，白冰冰不禁好奇問翁立友：「這首歌發行的時候你出生了嗎？」翁立友笑說：「我民國64年次的」，也讓人想起他竟然跟51歲香蕉哥哥（林掄元）、50歲五月天阿信（陳信宏）同輩，外表全看不出來，被讚道「年輕化」讓他笑得樂開懷！《超級冰冰Show》最新一集以「你一定聽過的經典懷舊金曲」為主題，翁立友與林姍一出場合唱民國70年收錄在洪榮宏專輯中的〈歡喜再相逢〉，全場聽得如癡如醉，白冰冰、陽帆盛讚2人氣勢非凡，歌王歌后演唱就是不一樣！沒想到，白冰冰下秒問翁立友：「這首歌發行的時候你出生了嗎？」翁立友笑說：「我民國64年次的！」現今已經跟阿信同樣50歲，難得被「年輕化」讓他笑得樂開懷，白冰冰、陽帆直呼看不出來，全場觀眾鄉親也被逗得開心。話鋒一轉，翁立友也回憶起小時候剛出道，陽帆是他的「財神爺」，帶著自己作秀到處跑，還常常一起跟陽帆的飯局上的大老闆們吃飯，點滴在心讓他記到現在，陽帆笑說：「現在跟朋友們吃飯，都會問我翁立友怎麼沒來？」，讓全場大笑。另外到了「超級孩子王」單元，挑戰者陳宥辰與賴哿萲合唱〈阿娘〉，唱哭原唱唐儷還有無數女歌手，精湛歌聲讓衛冕者10歲周柏霖跟弟弟周祐均壓力山大，周柏霖更為一句歌詞沒詮釋好，讓他淚灑攝影棚，全場評審歌手直呼：「我們壓力才大！」