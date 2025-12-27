我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市楊姓國中生遭郭姓少年持彈簧刀割頸致死，近日因審理過程中出現「是否願意接受加害者孝順」相關提問，引發輿論撻伐。臺灣高等法院則在26日深夜，發布說明澄清，二審期間已更換承審法官，相關提問並非現任合議庭所為。高院指出，該詢問發生於案件準備程序階段，當時由前手法官處理，係因嫌犯辯護律師聲請修復式司法，依法詢問被害人家屬是否有接受任何形式補償的可能性，並未要求或強迫被害家屬接受相關安排。受害學生父親楊先生在今（27）日受訪表示，既然高院已對外澄清是前手法官所為，他尊重高院說法，也希望外界不要錯怪無關人員。他強調，自己無意評論個別法官好壞，連日來的輿論風波已讓家屬身心俱疲，今早甚至前往接受心理諮商，只希望外界能給家人一個平靜的空間。楊母也無奈表示，事件帶來的壓力已讓全家感到非常疲憊，「我們還要過日子」，希望相關討論能就此告一段落。