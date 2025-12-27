我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北市長蔣萬安視察安心關懷小站，在心願小卡上寫下「害怕不是軟弱，復原需要時間，你不孤單，我們陪你一起渡過」（圖／北市府提供）

▲北市府在中山站設置「安心關懷小站」，民眾卡片感謝心理咨詢師。（圖／北市府提供）

台北市長蔣萬安原訂今（27）日赴上海出席台北上海雙城論壇，但因19日晚間北捷台北車站、中山站爆發駭人隨機傷人事件，造成4死11傷。蔣萬安決定只參加明日上午的論壇活動，蔣萬安今日中午前往視察「安心關懷小站」設置情形，實地關心第一線服務運作與民眾需求，蔣萬安在心願小卡上寫下「害怕不是軟弱，復原需要時間，你不孤單，我們陪你一起渡過。」並親手掛上聖誕樹，向所有默默付出的專業人員致意。針對台北車站及捷運中山站發生之隨機傷人事件，蔣萬安即刻指示各局處協同介入，全面提供受害者所需協助。考量部分民眾因經歷或目睹嫌犯行兇過程，可能產生恐懼、驚嚇等心理衝擊，進而影響後續生活，北市府除了安排社工主動關懷訪視外，也將提供心理諮商與情緒支持，於中山地下街R7出口地面層，設置諮商服務據點 「安心關懷小站」，於本週一（22日）啟動，服務期間為今年12月22日至明（2026）年1月1日每天下午1點到晚上8點。蔣萬安一到現場，先親手送上熱豆花與暖暖包，向投入關懷工作的社工人員、諮商心理師及辛勞執勤的員警表達感謝，感謝大家在關鍵時刻守在第一線，陪伴市民。隨後，蔣萬安也與北市諮商心理公會理事長藍挹丰、新北市諮商心理師公會理事長羅惠群進行交流，了解近期民眾尋求心理諮商的實際狀況與需求變化，並關心跨縣市專業資源合作的情形。他也認為面對突發事件帶來的心理衝擊，政府必須更快一步，主動讓市民得到支持。行程最後，蔣萬安在心願小卡上寫下「害怕不是軟弱，復原需要時間，你不孤單，我們陪你一起渡過。」並親手掛上聖誕樹，向所有默默付出的專業人員致意，也再次感謝大家在這段艱難時刻攜手協助，陪伴城市一起走過難關。