我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年九合一選舉藍白合，國民黨將禮讓新竹市長高虹安競選連任，不過有意參選的黨前發言人何志勇仍堅持參選到底，前立委陳學聖也砲轟，沒有機制就直接禮讓，算什麼藍白合？黨主席鄭麗文今（27）日受訪說，不論是國民黨或民眾黨，雙方都會「各自推出最強而有力，而且有意願為大家服務的人選」，每位參選者都會竭盡所能，爭取成為「選民最支持的人選」。鄭麗文強調，最終仍會透過「公平、公開的機制」，產生一組人選，相關做法從一開始就是如此，新北市的安排「從頭到尾一直都是這樣」。鄭麗文回顧，第一次藍白會談時，她也特別感謝民眾黨主席黃國昌，因為黃國昌曾公開表示，「最後產生的人選不管是誰，如果不是他，他也一定全力的輔選」，沒有任何疑問。她指出，這顯示藍白雙方其實已有「非常高度一致的政治認知」，也就是必須推動政黨輪替，「2028年下架民進黨，台灣才會有活路」。她認為，正因如此，藍白合作至今都是在「高度的互信跟誠意」下持續推動。談到新竹市的安排，鄭麗文說，當時確實因為官司問題，高虹安才選擇「為了避免造成對民眾黨的困擾」，做出相應處理。她指出，藍白之間其實一直存在默契，而在各縣市的布局上，包含新竹市在內，國民黨對所有現任縣市長都有一致原則。她舉例，包括基隆、台北、桃園、苗栗、南投、新竹市及連江縣，只要是現任縣市長，「符合施政良好、成績卓著，受到市民選民高度的支持」，就會採取「現任優先」的原則，新竹市同樣適用。鄭麗文進一步說明，國民黨近期所提名的台南、高雄、屏東三個艱困選區，也都是依照事前公布的提名原則推進，包含「長期在那邊耕耘」以及過去選舉「有一定得票率之上」。她指出，即便在台南市，黨內也有前立委陳以信表達挑戰意願，但最後仍透過「黨內的協調機制」，也就是她所形容的「內參民調的君子之爭」，最終確定徵召藍委謝龍介參選市長，而陳以信也表態「全力支持」。鄭麗文表示，她認為有許多人表達參選意願本身就是好事，但重點仍在於「遵守提名的機制」，並「一一按照既定的時程來推進」。她也再次強調，截至目前為止，藍白之間的「溝通、互動、合作都非常的暢通、非常的順利」，呼籲外界不必過度擔心，相關合作與協調仍會持續在既定原則下進行。