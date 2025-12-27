我是廣告 請繼續往下閱讀

▲本場開幕戰另有驚喜彩蛋，知名藝人林志玲受邀到場力挺洋基工程，賽前與啦啦隊成員一同亮相，成為場邊最大焦點之一。（圖／記者陳昱慈攝）

▲林志玲為洋基工程主場開幕戰敲響第一聲鐘。（圖／記者陳昱慈攝）

洋基工程籃球隊於今（27）日迎來隊史主場開幕戰，首度在自家球迷面前亮相就掀起熱潮。即使備受關注的「韓籍四皇」未能全員到齊，仍絲毫不影響現場人氣，全場門票提前完售，場館外更湧現大量排隊人潮，展現球迷對新賽季的高度期待。先前球團宣布網羅多名韓籍成員，包括睦那京、李素敏、崔洪邏與朴淡備，相關消息迅速在社群平台擴散，為球隊累積可觀聲量。本場比賽，睦那京、李素敏與崔洪邏現身球場與球迷互動，雖然朴淡備因行程因素缺席，仍未削弱整體話題性。值得一提的是，本場開幕戰另有驚喜彩蛋，知名藝人林志玲受邀到場力挺洋基工程，賽前與啦啦隊成員一同亮相，成為場邊最大焦點之一。場上方面，洋基工程開季表現仍在調整節奏，目前尚未開胡，戰績暫為0勝2敗。此次主場首戰便碰上戰力完整、排名聯盟前段的桃園璞園領航猿，無疑是一場硬仗。面對強敵挑戰，球隊期盼藉由滿場球迷的支持凝聚能量，在隊史主場開幕戰打出內容，為新賽季奠定更穩定的基礎。