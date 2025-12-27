2025 年以來，中南部小建商倒閉消息頻傳，如今房市警報已正式響起，就連台北市蛋黃區也難以倖免。位於精華地段的預售案「大安文樺」，因建商資金斷鏈淪為大安區爛尾樓，日前進入法院拍賣程序卻爆冷流標。面對房市寒冬，富品集團董事長曾富瑋吐出的一句話，道盡了當前房市的殘酷真相與價格拉鋸。
「大安文樺」位在樂業街 118 巷內，地理位置優越。經查內政部實價登錄，該案在 2022 年有兩筆交易紀錄，成交單價高達 108.91 萬元至 109.12 萬元。然而，這座豪宅幻象在 2023 年因建商跳票停工而破碎，儘管建商曾喊話絕不會變爛尾樓，但現實依舊殘酷。
根據台灣金服公告，該案僅施工至 3 樓便宣告停工，24 日進行一拍底價為 5 億 4,975 萬元，總面積約 408 坪。儘管門牌亮眼，最終仍因無人投標而以流標收場，顯示市場對建商倒閉潮的疑慮已反映在出價意願上。
「沒有拍不掉的房子」 揭開法拍背後的價格戰
針對流標結果，富品集團（富品建設）董事長曾富瑋直言：「沒有拍不掉的房子，只有拍不掉的價格！」 他強調，只要投報率具吸引力，市場自然會有人進場承接。
然而，為何專業開發商對此案卻步？曾富瑋指出，專家評估該案「每坪營造費用可能高達 40 萬元」，在目前工料雙漲的環境下，接手成本十分驚人。這句話也揭示了目前房市的殘酷真相：即便地段再好，若成本與售價失去平衡，依舊會淪為市場棄兒。
解析房市倒閉潮原因：資金壓力向北蔓延
曾富瑋進一步指出，強烈衝擊建商的是「不動產貸款集中度」限制。近期甚至連大安區也出現建商倒閉、建案流入法拍的情況，這顯示資金壓力已逐步向北部蔓延。這波房市倒閉潮原因主要在於融資管道收縮，導致中小型建商最有壓力，預期未來開發商將呈現「大者恆大」的極端現象。
買家如何自保？看清「預售屋履約保證」
面對建商跑路、房屋爛尾的慘況，購屋族該如何自保？馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，雖然建商倒閉潮話題火熱，但實際上每年倒閉建商比例不到 0.1%，爛尾樓平均一年僅發生 1 件左右，民眾不必過度恐慌，但仍需做好功課。
何世昌給出三大提醒：
- 天龍國失守： 大安區「大安文樺」僅蓋到 3 樓即停工，一拍底價 5.4 億元無人投標。
- 指標性金句： 業界大老直言「沒有拍不掉的房子，只有拍不掉的價格」，點出法拍關鍵。
- 生存戰開始： 受不動產貸款集中度影響，房市倒閉潮原因指向資金斷鏈與營造成本飆漲。
- 購屋族自保： 專家提醒透過司法院查詢紀錄，並確認「預售屋履約保證」之信託專戶運作。
- 查詢建商紀錄： 透過司法院網站查詢是否有司法訴訟或跳票紀錄，抓出財務風險前兆。
- 密切關注工地進度： 購屋者應定期「巡田水」，觀察工程是否停擺。
- 注意預售屋履約保證： 雖然法規要求信託，但民眾應主動確認帳號是否為專款專用的信託專戶，而非建商的一般帳戶。