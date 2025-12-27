我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨高雄市長初選參選人立委賴瑞隆，其8歲兒疑涉校園衝突事件，引發社會關注，賴瑞隆今（27）日指出，上週六與對方家人孩子再次見面致歉，並釐清事實，並與女童家長定調3點共識 認定孩子衝突事件「非霸凌案」呼籲外界別標籤化孩子。賴瑞隆今天下午前往大岡山車掃前出面說明，上周六他再次跟女童的母親見面，兩位小朋友也見面，他同時再次地表達了歉意，也都認為確實有相當多誤解，因此在這週也完成了相關調和的程序。賴瑞隆指出，經雙方同意共擬聲明，達成三項共識：一、本衝突事件非霸凌案。二、呼籲媒體與大眾勿標籤化孩子。三、媒體諸多報導並非事實，期盼能以更審慎、負責的態度看待校園事件。雙方家長共擬聲明指出，近期校園事件已依學校既有機制妥善處理，相關孩子與家長也已充分溝通並釐清事實，這是孩子之間的衝突事件，並非媒體所描述的霸凌案件；令人遺憾的是，部分媒體與網路言論過度渲染，甚至以「霸凌」定調，已對未成年孩子造成傷害，真誠呼籲停止使用可能傷害孩子的標籤式語言，給孩子一個被保護的空間。雙方共擬聲明也表示，網路與媒體中流傳的不正確訊息，對任何孩子而言都是不公平的，避免對孩子造成二度傷害，保護未成年兒童的權益，是共同的責任。誠摯期盼媒體與社會大眾能以更審慎、負責的態度看待校園事件，避免持續放大或扭曲個案，唯有社會各界一起努力，讓孩子們能在安全、友善與被保護的環境中學習與成長。