P. LEAGUE+新軍洋基工程籃球隊今（27）日迎來隊史主場開幕戰，新竹市立體育館湧入滿場3400名觀眾，門票早早完售。除了場上熱戰，場邊更迎來「夢幻連動」，由超人氣韓籍啦啦隊睦那京、李素敏、崔洪邏，對上驚喜現身的「第一名模」林志玲。睦那京首度見到志玲姐姐本人，更忍不住用中文大讚：「漂亮！」
睦那京也感性表示，今年初在大巨蛋的台韓交流賽讓台灣球迷認識了她，更感謝領隊給予機會，「謝謝領隊讓我加入全新的球隊來台灣應援。」崔洪邏則透露，在韓國時常收到台灣粉絲的私訊邀請，「可能因為這些熱情球迷的關係，球團才看到我，未來我也會在台灣認真工作。」
李素敏也表示，第一次在台灣籃球場表演感到非常期待與緊張，但看見滿場門票完售，深感球迷對球隊的愛，「希望今天比賽能順利贏球。」
韓籍女神緊張首秀 睦那京感謝台灣粉絲力挺備受矚目的洋基女孩「韓籍四皇」今日雖然朴淡備因行程缺席，但睦那京、李素敏與崔洪邏三人一亮相便奪走全場目光。睦那京受訪時坦言，作為一支全新球隊的成員，這段期間非常努力與大家磨合，「今天是洋基工程的第一場比賽，我們很認真準備，希望把最厲害的一面呈現給大家。」
