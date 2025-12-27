我是廣告 請繼續往下閱讀

P. LEAGUE+新軍洋基工程籃球隊今（27）日迎來隊史主場開幕戰，新竹市立體育館湧入滿場3400名觀眾，門票早早完售。除了場上熱戰，場邊更迎來「夢幻連動」，由超人氣韓籍啦啦隊睦那京、李素敏、崔洪邏，對上驚喜現身的「第一名模」林志玲。睦那京首度見到志玲姐姐本人，更忍不住用中文大讚：「漂亮！」備受矚目的洋基女孩「韓籍四皇」今日雖然朴淡備因行程缺席，但睦那京、李素敏與崔洪邏三人一亮相便奪走全場目光。睦那京受訪時坦言，作為一支全新球隊的成員，這段期間非常努力與大家磨合，「今天是洋基工程的第一場比賽，我們很認真準備，希望把最厲害的一面呈現給大家。」睦那京也感性表示，今年初在大巨蛋的台韓交流賽讓台灣球迷認識了她，更感謝領隊給予機會，「謝謝領隊讓我加入全新的球隊來台灣應援。」崔洪邏則透露，在韓國時常收到台灣粉絲的私訊邀請，「可能因為這些熱情球迷的關係，球團才看到我，未來我也會在台灣認真工作。」李素敏也表示，第一次在台灣籃球場表演感到非常期待與緊張，但看見滿場門票完售，深感球迷對球隊的愛，「希望今天比賽能順利贏球。」本場比賽的最大彩蛋，莫過於「女神」林志玲到場力挺。睦那京在見到林志玲本人後，更是讚不絕口。她表示志玲姊姊的身材管理堪稱典範，是值得每位女性學習的對象，「看到她本人覺得身材管理非常好，我以後也會認真努力維持，很開心今天能跟她一起演出。」睦那京更當場秀中文，直呼志玲姊姊「漂亮」。場上戰況方面，洋基工程目前戰績 0 勝 2 敗，今日主場開幕戰首度交手強權桃園璞園領航猿，挑戰難度極高。球團表示，雖然球隊仍處於節奏調整期，但憑藉主場「女神軍團」與林志玲帶動的強大氣勢，期盼能在滿場球迷助威下，為新賽季奠定穩定基礎，力拼隊史首勝。