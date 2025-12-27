我是廣告 請繼續往下閱讀

▲文泰一因集體強姦遭判3年6個月的刑期。（圖／翻攝自網路）

韓國男團NCT前成員文泰一因與友人集體性侵一名女子，涉及「特殊準強姦罪」入獄，二審他被判3年6個月刑期，然而他卻不服判決結果，向最高法院提出上訴。而在今（27）日據韓媒報導指出，韓國最高法院已駁回文泰一等人的上訴，將維持原來判決，包含文泰一等3人確定必須服刑3年6個月，刑期正式定讞。文泰一和另外兩名男性在2024年6月，集體性侵了一位因酒醉無力反抗的中國籍女性，因此觸犯了特殊強姦罪被捕入獄，經檢方調查後，在該名女性身上驗出3人的DNA，成為將文泰一等人定罪的關鍵證據之一。而在一審、二審都維持原判決3年6個月的刑期後，文泰一等人隨後提出上訴，但最高法院在今日確定刑期，除了將入獄3年6個月外，還將進行40小時的性暴力治療課程，以及勒令5年內不得從事兒童、青少年相關產業。消息曝光後，也火速引發韓國網友討論，不少人認為對於集體性侵只判3年6個月太輕，喊話司法應該加重相關犯罪的刑責。而大批網友更是對提出上訴的文泰一等人感到傻眼，直批「太噁心」、「歷代級的犯罪偶像」、「這竟然還敢上訴到最高法院！」、「真是寫下歷史了」等。據悉，文泰一曾在二審宣布判決結果前，向法院繳交了多達7頁的反省書，希望法院看在「被害者已經接受道歉」可以減少刑期，並提到，「我承認所有錯誤，也深深感到後悔，真心為自己對受害者造成的傷害道歉」。不過當庭並沒有接受文泰一的說法，並指出文泰一家中在被搜查之前，曾提及自己沒有意識到犯罪，加上共犯被審問時，曾承認若是沒有曝光就不會自首，認為文泰一等人並不符合減刑的條件。不過法官也指出，考慮到文泰一及被告等人為初犯，再加上他們和被告人已經達成和解、被告人也不願意繼續追訴，其實是可以減少刑期的，然而受害者遭受到了嚴重的性羞辱以及精神創傷，至今都還在接受治療中，因此不能依上述狀況就輕判。而最高法院也在今日正式宣布維持原判決。