我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年新聞盃今（27）日在台北觀山球場點燃戰火，不少中職退役球星共襄盛舉，包含中信兄弟林恩宇、原住民棒球協會劉義傳、味全龍曹竣崵以及DAZN陳瑞昌。不過今日兄弟還請到一位「超強外援」，前兄弟象日籍強投養父鐵驚喜現身，即便已52歲，最快球速還有124公里，他笑說，「如果再練習一下，說不定有機會投到130公里。」52歲的養父鐵今日現身新聞盃，代表中信兄弟出戰，面對原棒協、樂天桃猿的比賽都有登板投球，速球最快124公里，變化球約90公里，製造出不錯的速差。養父鐵投完球後，笑說完全沒有練習，「唉呀！我完全沒有練習，心裡想著如果能再多練習一點就好了。」養父鐵透露，此次來台時間很短，臨時決定參與新聞盃賽事，「真的應該要好好練習再登板投球。」對於球速還保有120公里，他笑說，「其實沒有特別去考慮球速。但因為是在沒練習的情況下投成那樣，如果練習一下，說不定能投到130幾公里吧。」養父鐵目前是日本職棒阪神虎隊球探，因此經常來台，今年已經是第3次，「我非常喜歡台灣，就像是我的家一樣。」談到中華職棒的變化，養父鐵直言，「我覺得現在球員都變得很厲害。而且我現在擔任球探，所以之後也會持續關注台灣的選手。」養父鐵2001年來台效力兄弟象，出賽31場，拿下11勝10敗，防禦率2.21。當年台灣大賽，養父鐵出賽4場，拿下2勝2救援的超狂成績，其中G5完投10局替兄弟象續命，G6、G7連續2天「中0日（距離前次登板無休息）」登板救援，替兄弟守住勝利，最終兄弟象連拿3勝逆轉封王，養父鐵奪下該年台灣大賽MVP。由台灣棒球記者作家協會主辦的新聞盃賽事，聚集職棒6球團的工作人員，以及中華職棒聯盟、中華棒協、原棒協、DAZN、展逸國際行銷等相關產業工作者，一共12支隊伍透過軟式棒球賽聯繫感情，今年協辦單位包含中華職業棒球大聯盟、勝優國際、中信育樂以及挺悍運動行銷。