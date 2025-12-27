我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 台北水源特定區管理分署定期維護百年古圳大羅蘭溪，恢復原始風貌，提供具有在地特色之環境教育解說場域及休憩空間。（圖／水利署提供）

行政院公共工程委員會今（27）日公布「第25屆公共工程金質獎」得獎名單，經濟部水利署共榮獲7件獎項，其中「公共工程品質優良獎-水利類」特優2件，由「大安大甲溪聯通管工程-大甲溪輸水管第1標統包工程」、「荖濃溪(里嶺)伏流水統包工程-水管橋工程」獲得。經濟部水利署在今年「第25屆公共工程金質獎」共榮獲7件獎項，包括其中「公共工程品質優良獎-水利類」特優2件、優等2件、佳作1件，以及「公共設施維護管理獎」優等1件、佳作1件。：中區水資源分署使用國內首創最大口徑WSP推進工法，並調整潛盾深度，降低地質影響，以利加快掘進速度，且於斷層處設置耐震設施，降低後續維運負擔。：南區水資源分署創新以樁柱式橋墩搭配自充填混凝土施作橋墩，減少開挖深度，降低施工風險。：第五河川分署以「水岸縫合」串聯虎尾鎮古蹟、觀光、糖都、經濟等新亮點，保留大量濱溪帶植物，拉近民眾與大自然距離，且為全國首件水利國際競圖。：第六河川分署創造優質水環境並兼顧在地居民休憩、人文、生態及教育等目的之河岸親水空間，並縫合六期工程之願景。）:第二河川分署在符合海岸安全前提下，以工程減量為方向，營造生態友善環境，建構在地歷史與產業文化之傳承。：南區水資源分署定期檢查及維護本水庫設施，為屏南地區最大小水力發電廠，並以科技監控系統全天候24小時監控，確保園區設施安全。: 台北水源特定區管理分署定期維護百年古圳，恢復原始風貌，提供具有在地特色之環境教育解說場域及休憩空間。水利署表示，水利工程關係到民眾生活安全與區域永續發展。面對極端氣候與環境變遷挑戰，水利署將持續精進工程規劃設計與施工品質，並落實全生命週期管理理念，確保工程完工後能長期發揮效益，為國人打造安全、韌性與永續的水環境。