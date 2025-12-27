我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「2026高雄運動品牌賽事大賞」由「高雄富邦馬拉松」打頭陣，沿途規劃17個特色補給站，讓跑者征服賽道的同時也能品味高雄在地美食。（圖／記者陳美嘉攝）

高市府運發局推出的「高雄運動品牌賽事大賞」明（2026）年將正式邁入第七屆，2026年以「揪愛運動」為主題，號召全民一起「Join」運動，並精選出「經典賽事」、「年度明星賽事」及「潛力新秀賽事」等16項活動。其中，「2026高雄富邦馬拉松」為品牌賽事首發，將於明年1月10、11日登場。高市府運發局長侯尊堯表示，自己也運用穿戴裝置和運動APP，養成規律跑步習慣，為接下來1月10、11日打頭陣登場的2026高雄富邦馬拉松做準備，賽道路線連結橋頭、岡山、彌陀、梓官等區域風貌，規劃17個特色補給站，讓跑者征服賽道的同時也能品味高雄在地美食。侯尊堯指出，「2026高雄運動品牌賽事大賞」配合運動部「提升規律運動人口」政策方向及「以運動壯大台灣」的國家願景，精選「經典賽事」、「年度明星賽事」及「潛力新秀賽事」等16項賽事，並預告明年度將開設115班運動課程，希望帶動全民投入運動，提升規律運動人口。在賽事類別規劃上，「經典賽事」以高水準的標竿型賽事為主，包括明年1月10至11日即將到來帶領跑者一覽港都城市風光的「高雄富邦馬拉松」、享譽全台的「高雄國際自由車環台公路大賽」、融合節慶文化與水域競技的「高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽」、歷史悠久扎根基層的「高雄和家盃全國排球錦標賽」、擁有全國中等學校運動會及大專運動會前哨站美譽的「港都盃全國田徑錦標賽」、廣邀世界各國好手參賽的「高雄霹靂舞國際大賽」等指標性賽事。「年度明星賽事」則涵蓋競技水準與觀賞性兼具的「高雄羽球大師賽」、結合創意與水域特色的「高雄創意造筏大賽」、展現包容及多元價值的「高雄市身心障礙國民運動會」、匯聚國際好手的「福爾摩沙國際七人制足球錦標賽」等。「潛力新秀賽事」則鼓勵具創意及特色型賽事，包括啟發孩子運動興趣、體驗賽會模式與奧會精神的「小小英雄運動會」、結合城市探索與運動體驗的「城市定向越野」、號召市民齊跑「全民接力賽暨高雄5K Run」、展現多元友善與國際視野的「高雄亞洲同志運動會」、鼓勵樂齡族群挑戰自我的「銀髮族運動會」，及培育青少年高爾夫新秀「2026高爾夫CTBC TECH全國青少年積分巡迴賽」等。高市府運發局指出，運動部成立後，政策目標提升全國規律運動人口，運發局同步串聯「運動i台灣2.0」政策，將水域運動、心肺有氧、銀髮體適能及球類運動技研等常態性課程納入整體行銷架構，透過「賽事帶動課程、課程養成習慣」模式，逐步提升市民規律運動人口比例。各項賽事及活動規劃，歡迎上高雄市政府運動發展局官方粉絲專頁或官方網站查詢。