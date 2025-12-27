我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃荷娜在24日遭逮捕後，昨日被當庭羈押。（圖／黃荷娜IG）

韓國男星朴有天與舊愛、韓國知名企業南洋乳業的孫女黃荷娜，交往期間曾多次一起吸毒，多個爭議讓這段論及婚嫁的戀情維持不久就畫下句點。而黃荷娜在1年多前又因吸毒被捕後，因不願吃牢飯先是逃去泰國，又逃到柬埔寨。不料在逃亡1年多後，24日於柬埔寨金邊國際機場被韓國警方逮捕，並遣返至韓國接受調查，在昨（26）日遭到當庭羈押。而在逃亡期間還懷孕的她，還為打溫情牌，表示是為了養孩子才自首。黃荷娜被遣返至韓國接受調查後，於昨日遭當庭羈押。據韓媒《SBS》報導，黃荷娜在24日被遣返至韓國接受調查後，因相關單位認為她有滅證的嫌疑，因此在昨日將她當庭羈押。報導中還指出，黃荷娜在機場被捕時，嘴裡就一直說著「孩子」，透露是為了養小孩才自首、決定回到韓國負起責任。黃荷娜涉嫌吸毒後，逃亡1年多，在今年10月傳出移居到柬埔寨，她身邊好友透露黃荷娜住在當地的高級住宅區中，本人也親口向好友證實自己「懷孕中」，肚子也已經明顯隆起，根據了解父親應該是中國富商，不過相關資訊皆沒有獲得證實。而在黃荷娜被逮捕到韓國後，也證實她已生下小孩的謠言，孩子父親還陪她一起回到韓國接受調查。據悉，黃荷娜在2015年5月至9月，於首爾住處等地三度吸食安非他命，在2019年被判緩刑，沒想到過不久又再犯，2020年又因吸毒遭捕，這次被判刑1年8個月。坐牢後的黃荷娜還曾在受訪表示，在監獄中才知道吸毒對自己的危害，呼籲大家「千萬別碰毒品」，當時她還分享了自己全身因毒品所留下的疤痕，覺得自己因為毒品變得相當醜陋，因此決定痛改前非、努力戒毒。不料黃荷娜才喊話戒毒沒多久，又於2023年7月爆吸毒，去年遭立案調查後，不願吃牢飯的她先是逃去泰國，之後又傳出非法入境柬埔寨，韓警向國際刑警組織申請紅色通緝令後，進行進一步調查。而在逃亡1年多後，黃荷娜終於在24日落網。