防守數據顯示，湖人跟爵士、巫師一樣，都是「沒在防守」的球隊

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洛杉磯湖人巨星詹姆斯防守是有一沒三，就看老詹想要投入多少氣力防守，真要專注防守，老詹依舊是最佳防守球隊等級。（圖／美聯社／達志影像）

▲老詹依舊是最佳防守球隊等級，但Luka Doncic的防守、對位和追防能力則是0。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

最近10戰湖人4勝6敗，每場失分超過121分，防守效率跌到NBA美國職籃（National Basketball Association）聯盟倒數第三，湖人剛吞下三連敗，。湖人開季前18戰14勝4敗，高居西區第二，最近11戰5勝6敗，19勝10敗西區排名掉到第四。96：119輸給火箭，湖人教練JJ Redick對湖人防守表現和場上打球態度氣到捉狂，「球隊問題關鍵就在選擇，總是有幾個人不願意做出那個選擇，而且就是那幾個人。」氣噗噗的JJ Redick放話，「我不想剩下53場比賽球隊還是這麼打，周六的訓練和球隊會議大家都不會好過。」大多數人都在猜，湖人防守投入和選擇問題，最關鍵人物就是「老詹」LeBron James，老詹防守端總是漫不經心，偶而投入，有一沒三。對火箭一戰，老詹多次跟裁判抱怨、爭議，根本不回防，回防還用走的，把團隊棄於一旁，場面很難看。美國球評Kendrick Perkins持寬闊看法和眼界，他認為湖人最該負責的人是JJ Redick，從上季執教湖人到現在，JJ Redick始終解決不了湖人防守和球員打球態度+選擇問題，教練當然是最需要承擔和負責的人，不是甩鍋。我看法有很多不同。1、JJ Redick該負責和承擔更多，但湖人防守投入問題和選擇盲點，2、老詹防守是有一沒三，就看老詹想要投入多少氣力防守，真要專注防守，老詹依舊是最佳防守球隊等級，但Luka Doncic的防守、對位和追防能力則是0。湖人兩個聯盟一線球霸一個太老，得留著力氣進攻，看場面時機防守，另一個是完全沒有防守，這個組合根本噩夢。3、NBA沒有一個教練能指著老詹鼻子開罵，你為什麼不防守，更沒有一個教練可以對著Luka Doncic說「你能不能更積極移動腳步，就算你繞防守繞不過去，好歹也要沈退或移動，盡力去做到干擾。」4、做為老詹和Luka的教練，私下溝通和彼此要求更重於情緒和紀律，湖人防守紀律和球隊文化必須建立在老詹和Luka的帶動和帶頭，JJ Redick的要求和指令應該已經說爛講爛，再強調下去只能公開翻臉、開罵。那就像勇士教練Steve Kerr和Draymond Green一樣，在板凳區公開咆哮對幹。問題是：老詹、Luka、JJ Redick都沒有能力和經驗去處理這樣的情緒和混亂。5、湖人先發原本就有很大問題，先發中鋒Deandre Ayton一定要擺上先發，他的身高、進攻、接應是全隊最好，場均15分+8籃板，防守OＫ。但前鋒八村壘也是沒有防守，但湖人也不能讓防守一流的前鋒Jarred Vanderbilt拉上先發，Vanderbilt沒有投籃、不會進攻，擺上先發湖進攻幾乎是三打五。6、湖人陣容和人員配置已經有先天上弱點和罩門，無法改變，JJ Redick很難出牌和出招，只能靠球員和主力自己做出選擇，要投入多少防守能量，願意在攻防角色上犧牲多少。湖人現在能解套的最好答案是，讓老詹去打大前鋒，小前鋒Jake LaRavia拉上先發，或是後衛Marcus Smart先發，主打一大四小陣容，老詹在禁區攻防、籃板和無球上要承擔最多，耗費體能最大，更重要的積極投入帶動防守，這可能才是最好的湖人。湖人小修小補交易換來一、兩個能防守角色球員就能改變湖人防守並做出正確選擇，我不認為。