發源自台中的森森燒肉，曾被網友們票選為「台中必吃4大燒烤店」，還於2023年被Yahoo奇摩選入「10大熱門餐廳」關鍵字搜尋排行榜，也因為無限量供應的甜點各個精緻又大器，還被網友戲稱為「被燒肉耽誤的甜點吃到飽店」。近兩年森森燒肉不斷拓新分店，繼高雄中正店之後，又於近日開設高雄台鋁店。森森燒肉第二家高雄分店還有限定個人套餐，並同樣有無限量自助沙拉吧，供應湯品、咖哩以及多樣化甜點。
森森燒肉在高雄開設第二家分店，以獨特的「銀鋁科技風」裝潢風格，融入台鋁舊廠房的歷史意象，與其他分店一樣同樣提供多樣化肉品，以及無限自助吧。
來森森燒肉最建議依人數選擇套餐，而高雄台鋁店更是限定推出「冰晶玫瑰雙人套餐」，裡頭包含牛肉、豬肉、雞肉、海鮮一應俱全。主角「冰晶玫瑰伊比利霜降」外型刻意擺成玫瑰樣，炙烤到外表帶微微焦香，吃起來脆嫩又香甜。「原木煙燻牛小排」會刻意在上菜前又再煙燻過，因為有豐富又均勻的油花，吃起來香嫩多汁。
令人驚艷的還有「韓式厚燒帶骨豚肩排」，同樣烤到外表金黃微焦，並建議剪成小塊，再於自助吧拿起生菜將之包起並配著泡菜、蒜片入口，雖然重口味卻爽口不膩。
自助吧上則有多樣化的生菜沙拉與飲料，咖啡、茶飲一應俱全，台鋁店更獨有國寶茶，另外還有每日現做湯品，《NOWNEWS》記者就嚐到法式龍蝦湯，裡頭還真的加入龍蝦殼等一起燉熬，喝起來香醇帶鮮。
森森燒肉的甜點更標榜媲美星級飯店Buffet，一次提供10種以上甜點，包含法式塔、閃電泡芙、可麗露、瑪德蓮、奶酪等，更誇張的是，還有需繁雜做工才能生產的千層蛋糕以及烤布蕾等。尤其大推炙燒棉花檸檬塔，內餡酸度夠，濃郁的檸香配上酥鬆餅皮，卻酸爽而宜人。
🟡森森燒肉台鋁店限定「冰晶玫瑰雙人套餐」說明
售價：3180元
肉品：
冰晶玫瑰伊比利霜降
原木煙燻牛小排
Prime霜降牛小排
果香壺漬牛小排
韓式厚燒帶骨豚肩排
醬燒豚肩肉
嚴選雞腿肉（口味3選1 鹽醬／紐奧良／義式羅勒）
海鮮：5選2
挪威薄鹽鯖魚/份
智利鮭魚菲力/份
根島履歷海草蝦/份
北海道生食級干貝/顆
紋甲花枝/份
熟食：
芝心起司鳳梨薄餅
🟡森森燒肉台鋁店相關資訊
地址：高雄市前鎮區忠勤路8號1樓 (MLD台鋁生活商場)
電話：07-536-6338
訂位：inline平台
果然匯也有新分店，推7道限定菜 餐價每人638元+10%起
開新分店的還有饗賓集團旗下人氣蔬食Buffet「果然匯」，進駐台北新光三越站前店13樓，占地260坪，擁有312個客席座位。「果然匯」曾獲CNN認證為世界十大素食城市台北之代表餐廳，饗賓集團更表示，「果然匯」每年來客數約有30萬名，其中外籍觀光客來客數目前已有約2成，因為在站前開新店，期望透過交通便利之優勢，之後可望漲至4成。
此次回歸台北市中心展店，果然匯台北新光站前店特別推出7道開幕限定料理，包含「金桔剝皮椒香櫛瓜麵」、「旬蔬豆乳鍋」、「奶油南瓜燴時蔬」等菜色。「果然匯」餐價每人638元+10%起，享有多樣蔬食吃到飽，包含必吃的松露奶油野蕈燉飯、牛若麵、日式天婦羅，以及與旭集同款的冰淇淋等。
資訊來源：森森燒肉、果然匯
